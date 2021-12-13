İmamoğlu: 2021’de 1 çuval un 127 TL iken bu yıl en düşük teklif 325 TL oldu
Halk Ekmek'in 2022 için un ihalesine çıktığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "2021’de 1 çuval un 127 TL iken bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, Halk Ekmek'in 2022 yılı için un ihalesi yaptığını duyurdu.
Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 12, 2021
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şunları kaydetti: "Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız."