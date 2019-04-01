İmamoğlu: 27 bin 919 oyla öndeyim

01 Nisan 2019

Oy sayım işlemi devam ederken sık sık kameralar karşısına geçen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçimi önde götürdüğünü söyledi.

İmamoğlu, "Anadolu Ajansı 5 saattir veri girmiyor. Yöneticisini, sorumlusunu tarih yargılayacaktır. Şu an dünya bizi izliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği ipuçlarına bakarsak kendisinin de bu sorumluluğa ilgili arkadaşları davet ettiğini düşünüyorum. Şu anda sistemimize girişi yapılmayan sadece 7 sandık var. 27 bin 919 oyla öndeyim. Kalan sandığın toplam potansiyeli 2 bin 100" diye konuştu.

İmamoğlu'nun bir önceki konuşmasından satır başları:

"3 saati aşkın süredir Anadolu Ajansı giriş yapmamaya devam ediyor. Anadolu Ajansı vazifesini yerine getirmemiştir. Kınamamı yeniliyorum. Hiç bir kamu kurumu siyasallaşamaz. Anadolu Ajansı'nı kınıyorum. Gerekli işlemler yapılacaktır. Bir heyetim Anadolu Ajansı'na gitti. Süreç devam etmektedir. Arkadaşlarım sandık başında nöbetlerine devam etmelidirler.

Şu anda toplam 31 bin 186 sandıktan 30 bin 86'sı sistemimize girmiştir. Girilmeyen 1100 sandık var. Bir sandıkta 300 civarında oy vardır. Yüzde 85 civarında geçerli oy var. Şu an 29 bin 408 oy öndeyiz. Ortalama geçersiz oyları düştüğümüzde geriye 25 bin 500 oy kalıyor. Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmadı. 4 milyon 155 bin 966 oy benim, 4 milyon 126 bin 558 oy rakibimin oyu."

Anadolu Ajansı'ndan "veri" açıklaması