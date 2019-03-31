İmamoğlu: AA görevini yapsın

31 Mart 2019

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu bu gece beşinci kez kameralar karşısına geçti ve Anadolu Ajansı'na yönelik eleştirisini yineledi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"AA tam 1 saattir veri girişi yapmıyor. Talimat mı bekliyor, ne yapıyorlar anlamış değilim. Anadolu Ajansı bir devlet kurumudur. Demokrasi gününü karartmayın. Bu toplumun vicdanına hesap veremezsiniz. Kazandığımızı biliyorum ama bunu söylemiyorum. AA görevini yapsın."

Ekrem İmamoğlu bu geceki ilk açıklamasında şöyle konuşmuştu:

"Sandıklar kapanalı 3,5 saat oldu. Süreci çok sıkı şekilde takip ediyoruz. Ancak tek kaynaklı girişten dolayı daha yasaklar bitmeden yayınlar yapıldı. Uyarının 1,5 saat sonra yapılması şaşırtıcı. Keşke daha önce yapılsaydı. Biz kendi sistemimizde yüzde 27,16 net sonuçları girdik. Burada oyum yüzde 53,2, rakibimizin oranı da yüzde 44,1. Karşı tarafta şaşırtıcı bir veri artışı var. Devletin ajansı verilerini kontrol etmeli."

Daha sonra bir kez daha açıklama yapan İmamoğlu şunları ifade etmişti:

"Az önce hepinizin huzurunda yaptığım açıklamanın teyidi anlamında yeniden buradayım. Son verimiz yüzde 36,5 açılan sandık oranı kendi veri tabanımızda. Yüzde 52,47 benim oyum. İlk açıklamamdan sonra veri hızı biraz yavaşlamış durumda. Devletin kurumu Anadolu Ajansını doğru haber vermeye, süreci manipüle etmemeye tekrar tekrar çağırıyorum. Devletin kurumlarını, YSK'yı, AA'yı ahlaklı bir sürece davet ediyorum. Hakkımı yedirtmem."

CHP adayı üçüncü açıklamasında da şunları ifade etti:

"Yaptığımız uyarılardan sonra tam 40 dakikadır veri girişi durmuş durumda. Daha önceki hızla İstanbul verisi tamamlanabilecekti. Bu manipülasyon endişemizi güçlendirdi. Açılan oranı yüzde 90'ları bulduktan sonra işleri zorlaşacak. Tekrar uyarıyorum, vergilerimizle maaşlarını alan Anadolu Ajansını uyarıyorum. Hak yemeyin. Biz verilerimi giriyoruz, ıslak imzalıda yüzde 60'a ulaştık. Şu an yüzde 5,25 fark var aramızda rakibimle."

Dördüncü konuşmasında şunları söyledi:

"Bu bir yerel seçimdir. Bu şehirde yaşayan herkes kazanacaktır. Bizim oyumuz yüzde 51, rakibimizin oyu yüzde 46'dır. (Binali Yıldırım'ın 'kazandık' açıklaması) Manipülasyonun başka bir aşamasıdır. Hakkımı yedirtmem."