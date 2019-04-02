İmamoğlu, Anıtkabir defterini "başkan" olarak imzaladı
Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" şeklinde imzaladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinden önce Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" şeklinde imzaladı.
İmamoğlu deftere şunları yazdı:
"Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; Bugün manevi huzurunda, 1919 yılında başlattığınız Kuva-yi Milliye ruhunun 100. yılının içerisinde, aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak milli unsurlarınızdan asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. Saygılarımla. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."