İmamoğlu: Aradaki fark 19 binin üzerinde

04 Nisan 2019

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'ni önde götüren İstanbul Büyükşenir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında açıklamada bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

“Bir uyarıyı yapmak zorundayım bizim ilçede sayım bitti artık görevim bitti gibi bir yanlışa düşmesin. Bu iş bitene kadar bütün arkadaşlarımın bulundukları yerlerdeki görevlerine devam etsinler.

İnsanları manipüle etmeye ve insanları acaba demeye yönelik açıklamalar yapıyorlar.

İstanbul'da 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti, şu anda aradaki fark 19 bin 552.

Yaptığımız simülasyona göre tüm ilçelerde geçersiz oylar sayılsa da bu süreç 18.000 - 20.000 fark ile tamamlanacak.

Geçersiz oyların sayılmasının bizi getireceği sonuç budur. Burada tabi çok kritik bir şey var; kameralar önünde başka sayımlar yapılsın, şu olsun bu olsun diyen yetkili arkadaşlar, ne acı ki seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini ağızları dolu dolu anlatırken, seçimden sonra oradaki hakime, memure, oradaki müdüre hatta vatandaşlarımıza, hatta AK Parti adına katılan vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde sayım çağrısı yapmalarını çok acı buluyorum.

Sanki geçersiz oylarda 545 sandık sayıldı ve 11 bin oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil.

Fırsatım olsa senenin 365 günü Anıtkabir’e giderim. Dua ederim minnet duygularımı dile getiririm. Gitmeden de ederim. Onun silah arkadaşı olan dedemi anarım. Anıtkabir’e gitmek sağa sola gitmek değildir memlekete olan özendir giderim yine de giderim. Anıtkabir’de ziyaretimin sonrasındaki yazdığım metin bence beni eleştirenler tarafından okunması gereken güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Benim imzamı eleştiriyorlar.

Ben daha kolay bir şey söyleyeyim onlara televizyon kameraları 500 metre yola dönsünler en az 200 afiş görürler. Rakibimin bütün İstanbul’u on binlerce afişle doldurmasının 500 metredeki sayısını paylaşıyorum. 3 bin küsür oyla kendini başkan ilan ettiler. Sonra biz onu 25 ilçeyi kazandık onun için açıyoruz dediler.”