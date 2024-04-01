İmamoğlu artık ‘Topal Ördek’ değil!

Türkiye 31 Mart’ta sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. 2024 yerel seçimlerde sonuçları büyük oranda netleşti. Son verilere göre CHP, İBB meclisine 200'den fazla meclis üyesi sokabilir. İBB meclisinde toplam 313 meclis üyesi bulunuyor. Rakibine büyük fatk atan İmamoğlu, böylece Meclis çoğunluğunu da sağlayarak zaferini pekişitrmiş oldu.

Topal Ördek ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'daki İstanbul seçimleriyle ilgili "Çoğunluğu bizde. Bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" ifadelerini kullanmıştı. Başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika Birleşik Devletleri’nde başkan ile Kongre’nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda başkan için "topal ördek" kavramı kullanılıyor.