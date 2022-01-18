İmamoğlu, ‘Askıda Fatura’ projesiyle ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu 2021 yılı ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı, ‘Askıda Fatura’ projesiyle kazandıklarını duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 50 şehrin finale kaldığı yarışmada İstanbul'un, aralarında Avrupa’dan Paris ve Londra, Amerika’dan New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya kentini geride bırakarak ödüle ulaştığını söyledi.

Size çok güzel, çok sevindirici bir haberim var.



Askıda Fatura ile 2021 yılı #MayorsChallenge Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandık. Proje şimdi, geliştirilerek tüm dünyada uygulanabilir hale gelecek.



Bu başarı bizim, hepimizin.https://t.co/62jDghmHFp pic.twitter.com/ttXvRmxtOP — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 18, 2022

Ödülü “Size çok güzel, çok sevindirici bir haberim var” diyerek duyuran İmamoğlu, “Askıda Fatura projemizle 2021 yılı Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandık. Dünyanın dört bir yanından 631 şehrin katıldığı yarışmada ödüle layık görülen 15 şehir içinde yerimizi aldık. Bu ödülü, geleneklerimizden gelen dayanışma kültürünü teknoloji ile buluşturan Askıda Fatura ile kazandığımız için çok mutluyuz, gururluyuz. Bu ödül sayesinde Askıda Fatura tüm dünya kentlerine yayılacak. Yani İstanbul’un dayanışması tüm dünyaya örnek olacak. Buradan projemize büyük ilgi gösteren tüm yurttaşlarımıza, hayırseverlere ve İstanbul’u ödüle değer gören, çok kıymetli isimlerden oluşan jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Birlikte başardık, birlikte daha nice başarılara imza atacağız.” dedi.

İBB Başkanı'nın paylaşımında, yarışmanın süreci hakkında da bilgi aktarıldı. Buna göre, COVID-19’un tüm dünyada yaşamı değiştirdiği, şehir yönetimlerinin her zamankinden daha az kaynakla daha fazlasını yapmaya çalıştığı bir döneme denk gelen ve bugüne kadarki en kapsamlı ve en iddialı yarışma olan 2021 Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nın (Global Mayors Challenge) duyurusunda, “Bazı belediye başkanları şehirlerinin en kritik sorunlarının üstesinden gelmek için cesur adımlar attı.” denildi.

En cesur ve en yenilikçi projelerin ödüllendirildiği bugüne kadarki en iddialı yarışma için finalist şehirlere, fikirlerini nasıl geliştirebileceklerini test etmeleri için Bloomberg tarafından 5 ay süre verildi. İBB, hayırseverlerin Askıda Fatura’ya desteğinin nasıl artırılabileceği hakkında, şehrin iki işlek noktasında kurulan stantlarda ve dijital ortamda bir dizi test yürüttü. Bloomberg Philanthropies Hükümet İnovasyonu bölümü raportörü Michael Odermatt, ‘Askıda Fatura’ projesini ve İstanbul ekibinin çalışmalarını yakından gözlemleyip seçici kurula raporlamak üzere Kasım 2021’de İstanbul’u ziyaret etti.

1 milyon liralık ödül

‘Askıda Fatura’ uygulamasının diğer dünya kentlerine örnek oluşturması, İstanbul’da ortaya çıkan kent dayanışmasının kalıcı bir kültür olma potansiyeli, küresel dayanışma kültürüne öncülük etmesi, ödülün kazanılmasında belirleyici oldu.

İstanbul’un 1 milyon dolar ödüle layık görülerek 2021 Bloomberg Küresel Belediye Başkanları yarışmasını kazandığı, 3 Ocak 2022’de İBB proje ekibine bildirildi. Yarışmayı kazanan 15 şehir, Bloomberg Philanthropies’in yürüteceği bir lansmanla basına duyurulacak.