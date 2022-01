İmamoğlu: Belediyeler Birliği, tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor

Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı’nın açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında İBB'ye yönelik teftiş ile ilgili, "İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı’nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir.” açıklaması soruldu. İmamoğlu, bu soruya "Bizim gündemimizde değil. Hiç gündemimizde değil. Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum.” yanıtını verdi.

İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un “Türkiye Belediyeler Birliği kaynaklarının neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta. Encümen üyelerimiz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Birlik yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaktır. CHP’nin hiçbir belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir.” açıklaması ile ilgili soru üzerine de şunları söyledi:

"Belediyeler Birliği, tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor. Yani Belediyeler Birliği, İstanbul'a, Türkiye’deki tüm CHP'li belediyelere tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor. Yüzde 50 bütçesini sağlayan CHP'li belediyelere yüzde 3-5 oranında bile katkı sunmadan... Başındaki belediye başkanı, kendi iline sağladığı faydaların listesini çıkarsın yayınlasın. Utanç verici. Daha ileri gideyim. Sayın Başkanı ben Gaziantep'te ziyaret ettim. İBB, Belediyeler Birliği’nin en üst seviyede bütçesini sağlayan belediyedir. İstanbul'a gelip muhtelif bazı ilçelerde görüntü vereceğine önce gelsin, Belediyeler Birliği Başkanı olarak cesaretle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etsin. Bu, Türkiye'deki yerel yönetimin ne kadar tahakküm altında olduğunun bir göstergesidir. Kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler Birliği konusunda CHP’nin attığı adım değerlidir, tarihidir. Çok kötü işler yapıyorlar, utanç verici bir dönem."

"Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler"

İBB Başkanı İmamoğlu, hakkında iddianame hazırlandığı iddiasıyla ilgili de şu cevabı verdi:

"İddianame iddiası. Hukukçu olarak güzel espri olur bunlar. Bu esprileri her gün görüyoruz, yaşıyoruz, takip ediyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Devletin her kademesindeki insanlar, müfettişleri, valileri, vali yardımcıları, adına kim derseniz deyin, bakanları, herkes görevini layıkıyla yapsın. Biz de layıkıyla yapalım. Bizi soruşturmaya, daha doğrusu incelemeye gelmişlerdir. Başımızın üstüne yerleri var. Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler, denetlesinler, incelesinler. Zaten incelemeliler. Bizim de burada hiçbir sıkıntımız yok. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yeter ki herkes görevini saygın, kamu ahlakı düzeni içerisinde yapsın. Bizim kapımız ardına kadar açık. Yazışmalar yapıyoruz. Bizim yazdığımız yazıların ciddiyetinde yazıları diğer kurumlardan da bekliyoruz. Şu anda bizim gündemimiz bu. Bir de işte böyle, gençliğe teknoloji merkezi açmak. Ne yazık ki ülkenin yoksulluğuyla mücadelede Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açmak üzereyiz. Yüzde 90-95 seviyelerine geldi. Mart ayında açacağız. Bizim gündemimiz bu."

Ekrem İmamoğlu'nun "Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açmak üzereyiz" sözlerine gazeteciler “Fırıncılar biraz kızacak” karşılığını verdi. Bunun üzerine ise İmamoğlu, "Fırıncıların kızacağı yer, Türkiye'de enflasyonu yüzde 36 açıklayan, ama gerçek enflasyonun yüzde 60’ta olduğu, üretici fiyatlarının ise yüzde 85-90’lar seviyesinde olduğu ekonomiyi yönetenlere, hükümete. Bizimle ilgisi yok." diye konuştu.