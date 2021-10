İmamoğlu: Ben o türbülansın içinde değilim

Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının kazma işlemini yapan TBM cihazının geçişi için düzenlenen törene katıldı.

İmamoğlu, burada gazetecilerin gündemle ilgili sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu, İSKİ’nin suya “gizli zam” yaptığı yönündeki iddia ile ilgili soruya; bunun daha önce alınmış bir karar olduğunu belirterek, "İSKİ Yönetim Kurulu böyle bir karar almak ve uygulamak zorunda kaldı. Gerekçelerini İSKİ zaten basına açıklayacaktır." yanıtını verdi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Öyle bir zam, falan yok. Burada, ne yazık ki daha önce alınan kararın içerisinde, zaten Meclis’in kararı tam okunduğunda görünecek ki, ‘İlgili kurumlara sorulmak kaydıyla yürürlüğe girmesi’ diye söylenmişti. Biz, ona rağmen yürürlüğe sokmuştuk. Ama daha sonra Sayıştay'ın aldığı karar sonrası, biz, böyle bir hakkı kullandırmamamıza rağmen, uygulamamamıza rağmen, sanki uygulamış gibi İSKİ şu ana kadar sadece kısacık bir dönemde, tam rakamı şu an söyleyemeyeceğim ama 150 milyon liranın üzerinde bir vergi borcu bize çıkarttı. Bunu da yapılandırıp, ödemesine başladık. Dolayısıyla böylesi bir durumla karşı karşıyayız. Sayıştay’ın burada net, somut bir kararı var. Ve usulüne göre de oradan doğan KDV'yi bizden tahsil eden bir devlet kurumu var. Vatandaştan almadığımız bir verginin KDV'sini ödüyoruz yani şu anda. Dolayısıyla bu bir yasal durum, hukuksal bir durum, bizim bireysel aldığımız bir karar değil tek başına. İSKİ Yönetim Kurulu böyle bir karar almak zorunda kaldı ve uygulamak zorunda kaldı. Gerekçelerini İSKİ zaten basına açıklayacaktır, açıklamıştır diye düşünüyorum.”

"İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum"

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz." açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine de, şunları söyledi:

"Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulmaz ne yazılır ne çizilir ne yapılır ne yapılmaz... Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde türbülans yaşatılıyor ve bizi o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben o türbülansın, o tünelin içinde değilim, ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dünyanın en fazla metro üreten kenti durumuna geldik biz. Sadece iki yılda. Bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor. Bizi olumsuz bir biçimde televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum. Davet ediyorum, açık davettir. Gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim. Biraz da onları konuşsunlar. Milletimiz gerçek işlerle muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı, bu artışın yarattığı ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler, ekonominin gündemi varken, bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul'a hizmet, Türkiye'nin gündemi de ekonomik sıkıntılar."