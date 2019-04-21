İmamoğlu: 'Ben yaptım oldu' anlayışı bitecek

21 Nisan 2019

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe'de düzenlenen 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç' buluşmasında konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe sahilindeki miting alanında toplanan yüzbinlerce kişiye hitap etti.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

-Bir yanımız mutluluk dolu ama bir yanımızda hüzün dolu... Terörü lanetliyorum... Dün şehit olan yurttaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum.

-31 Mart seçimleri tarihe geçmiştir. Siyaset her koşulda centilmenlik içinde yapılmalıdır.

-Siyasetin temel amacı insanlığın mutluluğudur. Siyaseti ööcelikle bu tutumla düşünüp davranmalıyız. Herkesin inancı, görüşü farklı olabilir. Onları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir.

-Siyaset, kendi değerlerinden, kendi dünya görüşünden, inancından yola çıkarak neyi, nasıl yaptığınla hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir.

-Dini ve milli bayramlarımızın tümünde ulaşım ücretsiz olacak. buradan da bu müjdeyi ilk defa veriyorum.

-31 Mart seçimlerinden itibaren yaşanmış ve hala da gelişmekte olan bir sürü olay var. Ama milletimiz bu seçimden başarıyla çıkmıştır.

-Kimse unutmasın. Bu ülkede millet ne derse o olur. Millet ne derse o olur. Bizim aldığımız terbiye budur. Bu vesileyleUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ne demiş Atamız 'Egemenlik kayıtsız kartsız milletindir.'

Yeni bir başlangıcı şu 5 temel alanda sağlayacağımız anlayış farklılıklarıyla mümkün olacak.

1- İstanbul'da yeni nesil siyaset anlayışı hakim olacak

2- İstanbul'da yeni nesil belediyecilik anlayışı hakim olacak.

3-İstanbul'da yeni nesil yerel demokrasi anlayışı hakim olacak.

4-İstanbul'da yeni nesil toplumsal anlayışı hakim olacak.

5-İstanbul'da yeni nesil yurttaşlık anlayışı hakim olacak

-Kendisi için iyi olan bir anlayışı millete dayatan biri asla olmayacağım.

-Hak, hukuk, adalet olmazsa bir insan yaşayamaz.

-Bu şehirde ben yapyım bitti anlayışı bitti. Hep birlikte karar vereceğiz.

-Yeşili yok eden, insan sağlığını hiçe sayan uygulamalara son vereceğiz.

-Bu kentin her tarafını saran yeşil alanlar yapacağız.

-Milletin tek bir kuruşunu bile israf etmeden, hesapsızca haracamadan, yandaşa peşkeş çekmeden hassasiyetle harcayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağım. Söz veriyorum.

-Bu şehirde asla veren el alan eli bilmeyecek. Hassas olacağız.

-İstanbul'da artık yeni nesil demokrasi anlayışı hakim olacak.

-Artık torpil yok liyakad var. İnsanlar pırıl pırıl bir çevreye kavuşacak. Bu şehrin çalışanları güç kazanacak. Bu şehir dünyada bir çekim merkezine dönecek. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız.

-Bu şehirde inançların, ideolojilerin, siyasi aidiyetlerin hiçkimseye dayatılması söz konusu olmayacak. Herkes kendi istediğini özgürce yaşayacak.

-Artık bu şehirde herkes kendini özgür hissedecek. Kanunları, kurumları ve kuralları kendi amaçları uğruna eğip büken, kendisi için iyi olanı herkese dayatan bir yönetici olmayacağım

-Bizim için cami bizim, cemevi bizim. Kimse inançları üzerinden ayrıştırılmasın. Ayrıma artık izin verilmeyecek.

-Artık bu şehrin varoşu kaymak tabakası yok. Bu eşitlik ve özgürlüğün geliştirdiği bir kardeşlik beraberlik duygusu hakim olacak.

-İstanbul'da artık yurttaşlara enfosmasyon ve bilişim teknolojilerine eşit koşullarda erişim olacak. Böylece hakkınız yedirmeyen yurttaşlar kentin sahibi olacağını hissedecekler. Hiçkimse kamu gücünden korkmayacak.

-Bir geçiş sürecindeyiz bana ekibime süre tanıyın. Hep birlikte başaracağız, başarmak zorundayız. Kendime ve sizlere çok güveniyorum. Umudunuzu mutluluğunu görüyorum. Seçime girerken 15 kişinin tanıdığı birisiydim...

Küçük bir kız çocuğu sahneye çıkarak İmamoğlu'na sarıldı.

-Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Bana bunu 'her şey çok güzel olacak Ekrem abi' diyen o genç öğretti.

-Kibirden uzak yöneticilerin olduğu bir İstanbul olacağız.

İmamoğlu 'alkışlayın benim Maruze teyzemi' diyerek seçim çalışmaları sırasında Sultanbeyli Çarşamba pazarında karşılaştığı ve “Sana börek yaparım ama oy vermem” diyen 'börekçi teyze'yi de sahneye çıkardı.

-Size Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Talihsiz bir olay yaşandı ama kendisi şu an çok iyi. Bu hareketi yapanlar talimat alan kişilerdir. Benim milletim asla böyle bir şey yapmaz.