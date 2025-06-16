İmamoğlu, bilirkişi davasında hakim karşısında: Bu yargılama değil, cezalandırma

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan ve yaklaşık 2,5 aydır Marmara Cezaevi'nde olan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak da bilinen dava için bugün hakim karşısına çıktı.

Davanın Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılması nedeniyle ilk duruşmayı protesto ederek katılmayan İmamoğlu için, savcılık siyasi yasak ve hapis cezası istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de takip ettiği davada, duruşma salonuna getirilen İmamoğlu, izleyiciler ve milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı.

Savcılık İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken dava 16 Temmuz'a ertelendi.

"İstanbul'un muhafızı olduğumuz için buradayız"

Ekrem İmamoğlu savunmasında ise şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır diyen zihniyete karşı üç kez seçimi kazandığım için buradayım ve tutsağım. Onun için zindandayım. Yoksullardan gençlere, çocuklardan kadınlara, herkesin derdine ortak olan, dertlerine çözüm üreten, halkçı bir belediyecilik. yaptığımız için milletimizin teveccühünü kazandığımız için buradayım. İstanbul'un muhafızı olduğumuz için buradayız.

Kanala, ranta ve talana karşı durduğumuz için buradayım. Ön seçimde, Türkiye ve dünya tarihinde ilk kez 15,5 milyon insanın oyunu aldığım için buradayım. Cumhurbaşkanı adayı olduğum için buradayım. Biz yargılanmıyoruz. Bizim yargılandığımız falan yok. İftiralar, algı operasyonları, gizli tanık yalanları geçmişi suç dolu insanların iftiralarıyla esir tutuluyoruz. Bu bir yargılama değildir. Doğrudan cezalandırmadır. Yargılanmıyoruz"

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" ifadelerine yönelik 27 Ocak'ta basın toplantısı düzenlemiş, toplantının hemen ardından İmamoğlu hakkında, söz konusu bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.