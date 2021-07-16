İmamoğlu: Bina dikmekle bu milleti refah toplumu yapamazsınız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram öncesinde, “İBB Kurban Bayramı Faaliyetleri ve Hayvancılık Politikaları Tanıtım Programı”nda konuştu.

Kurban konusunun ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, vatandaşların bu vazifeyi yerine getirirken vicdanen rahat olmalarının sağlanması gerektiğini söyledi. Bu sürecin, satıştan kesim koşullarına kadar iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, devletin tüm kurumlarının bu anlamda entegre bir çalışma gerçekleştirmesinin şart olduğunu belirtti. Bu alanda yapılan olumlu çalışmaların yanı sıra çadır şeklinde kurulan hayvan satış yerlerinde, uygunsuz koşullarda kesimler yapıldığını kaydeden İmamoğlu, bunun önüne geçecek çalışmalar yaptıklarını aktardı. “Yıllardır kesim yapan ya da bu kesimleri yöneten kurumlarımız da var” diyen İmamoğlu, “Bütününün bir araya geldiği, bir fayda mekanizmasının analiz edildiği, büyük bir kısmının burada çözüme kavuştuğu bir biçimde sürecin yönetilmesi benim arzumdur. Tabii buna tek başına İBB karar ya da yön veremez.” dedi.

İBB olarak 3’ü Avrupa yakasında, 3’ü de Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 6 adet yüksek kapasiteli, modern kurban kesim ve satış alanına sahip oldukları bilgisini paylaşan İmamoğlu, 21 farklı birimin katılımıyla oluşturdukları “Kurban Komisyonu”nun çok hassas bir çalışma yürüttüğünü belirtti. İstanbul’a sorunsuz bir kurban kesim sürecini yaşatmak istediklerini kaydeden İmamoğlu, “Bu çerçevede tüm kurban kesim alanlarımız gözden geçirildi. Fiziksel eksiklikleri giderildi. İhtiyaç görülen her alanda yenileme ve güçlendirme çalışmalarını arkadaşlarım hassas bir biçimde yaptılar.” dedi.

İBB kesimhanelerinde, sertifikalı kasap ve yardımcı hizmet elemanlarından oluşan bini aşkın görevlinin 6 noktada İstanbulluların hizmetinde olacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bayram süresince; zabıtasıyla, temizliğiyle, lojistiğiyle, sağlık veteriner hizmetleriyle, çevre temizliği ve koruma birimleriyle, teknik destek gibi alanlarda görev yapmak üzere tam 750 personelimiz sürekli sahada, kurban satış ve kesim alanlarımızda hazır bulunacak” diye konuştu.

"Atıklardan organik gübre ürettik"

Kurbanlıkların kontrolü, satış ve kesim alanlarının hijyeni gibi konularda gerekli tüm işlemlerin yapıldığını kaydeden İmamoğlu, atıklar konusunda da çalışma içinde olacaklarını açıkladı. Atıkların önceki dönemlerde sadece bertaraf edildiğine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Farklı bir şey yaptık. Biz, özellikle yeni tarım anlayışımız çerçevesinde, bu atıkları değerlendirme yolunu seçtik. Tümden entegre olan alanlarda, tabiri caizse tek hücresi bile heba olmayan bir sistemle, hayvan kesim alanları çok faydalı bir biçime dönüştürülebiliyor. Geçen yıl Kurban Bayramı süresince topladığımız 2 bin 960 ton hayvan atığını, usulüne uygun bir biçimde olgunlaştırdı arkadaşlarım. Ve şu anda elimizde, üreticimize ulaştırmaya uygun tam 750 ton hayvan gübremiz bulunuyor. Bu; iyi tasarlanmış, iyi hesaplanmış bir dönüşümün sağlanmasıyla mümkün oldu. Böylece; bitki besleyici değeri çok yüksek bir organik gübre üreterek hem bertaraf tesislerinin üzerindeki yükü hafifletiyoruz hem de ücretsiz dağıtacağımız bu gübreyle doğal tarım süreçlerine ve üreticilerimize de katkı sağlıyoruz.”

Konuşmasında, İstanbul Vakfı üzerinden gerçekleştirdikleri kurban bağış kampanyasına da değinen İmamoğlu, geçen yıl 13 milyon liraya yakın bağış topladıklarını aktardı. Bu yolla 130 bin eve konservelenmiş kurban eti dağıtımı yaptıklarını belirten İmamoğlu, bu yıl, geçen seneki rakamın üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurguladı. İmamoğlu, “İBB, vatandaşlarımızın, veren elin alan eli görmediği bir mekanizmayla yardımlaşmaları için en doğru adrestir. Ben iyilerimi tenzih ediyorum. Ama bazı kurumlar, bazı vakıflar, bazı dernekler vesaire vesaire; bu işlemler için talip olabilirler. Ama bizim kadar vatandaşın gelirini bilen, vatandaşın ihtiyacını bilen bir kurum İstanbul'da yok. Anlık takip ediyoruz” diye konuştu.

Üreticilere 35 milyon liralık ücretsiz silaj

İmamoğlu, İBB’nin tarım ve hayvancılık noktasında çiftçilere verdiği destekleri de anlattı. İBB Tarım Dairesi'nin üreticiye bu yıl silajlık mısır tohumu dağıttığını belirten İmamoğlu, "Dağıtılan tohum ile 60 bin ton silaj elde edeceğimizi hesaplıyoruz. Üreticimize, böylelikle 35 milyon lira değeri olan bir silajı, ücretsiz ulaştırmış olacağız" dedi. İstanbul üreticisinin, sütlerini toplayarak, 130 bin çocuğa süt dağıttıklarını dile getiren İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticimizin ve köylümüzün toprağa küsmemesi için, üretime devam etmesi için, çeşitli birlik ve kooperatiflerimizle makine ve ekipman desteğinde bulunarak, İstanbul'un kırsalında da üretim yapıldığını ve yapılacağını gösteriyoruz. Yani bu toprakların üstüne bina dikmekle, bu milleti refah toplumu yapamazsınız. Her kırsalı olan bu tür megapoller, tarımı da destekleyerek, en yakınından sağlıklı beslenerek var olmuşlardır. Ama İstanbul'da bunun tersi olan aklı, inşallah hep birlikte tersine çevireceğiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye’mizin yem fabrikasında, 1200 bin ton kuzu besi yemini ürettiler. Bunu yine üreticilerimize dağıtacağız. Bunların hepsi ilk defa yapılıyor. 1000 ton civarında sığır süt yemini, 250 ton da manda süt yemi desteğini yine çiftçilerimizle buluşturacağız. Bu desteklerle, besicilerimiz bilsinler ki, İBB onların yanında, sorunlarını takip ediyor ve destek oluyorlar. Balıkçılarımıza, arıcılarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. İstanbul'da hiçbir ortamda vatandaşlarımızın kendisini yalnız hissetmediği gibi, tarım ve hayvancılık alanında üreticilerimizin de her zaman yanında olan artık bir belediyeleri var. Bunların hepsi akıl birliğiyle oluyor. Sizleri dinliyoruz, ihtiyaçlarınızı dinliyoruz. Bunların kırsala ve şehre olan katkılarını tespit ediyoruz ve bu yönde yolculuğumuzu belirliyoruz.”