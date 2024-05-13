İmamoğlu: Bir avuç insanın korunduğu alanlar asla üretmeyeceğiz

“İSKİ Anadolu Yakası İlçeleri (Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye) Yatırımları Temel Atma Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, CHP milletvekili Yunus Emre ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Hiç durmadık”

Kartal Esentepe Mahallesi’nde “Yeni yatırımlarla tam yol ileri” başlığıyla düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, yeni dönemde de hızlarını arttırarak çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. “Hiç durmadık” diyen İmamoğlu, “Seçimi, bir ‘ara gün’ olarak gördük. Öncesinde dahi, son güne yakın günlerde bile açılış yaptık. Bir hizmeti ziyaret ettik. Bugün hedeflerimizi büyüterek yola devam etmenin de gururunu yaşıyorum. ‘Tam yol ileri’, bizim adımıza bir sadece seçim sloganı değildi. Aslında bu yolculuğun ana tarifini yapan, ana karakterini sizlere hissettiren bir yolculuğun tarifiydi. Tam yol ileri, hedeflerimize ulaşana kadar durmaksızın çalışacağımızın, 16 milyon İstanbullunun hayatını güzelleştirmek için, bir dakika bile durmaksızın yol almaya kararlı bir ekibi olduğumuzu, bir yönetim olduğumuzu size hissettiren çalışma anlayışımızın tarifi. O bakımdan tekrar tekrar söylemeye devam edeceğiz. ‘Yeni yatırımlarla tam yol ileri’ deyip, motivasyonumuzu en yukarıya hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“Bazen muhafızlık, bazen iyi mühendislik şart”

İstanbul'u güçlendirmek, güzelleştirmek ve korumak gerekliliği olduğunun altını çizen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Bazen muhafızlık şart, bazen iyi mühendislik, iyi mimarlık, iyi plancı, iyi sosyolog, iyi psikolog… Her türlü sürecin rehabilitasyonunda bireyleri, çevreyi, toplumun her kesimini birbirine kaynaşmada, kaynaştırmada gerçekten olağanüstü bir toplum mimarisine ihtiyaç var. Bu kapsamda çok ciddi çalışıyoruz ve bu şekilde amacımız, İstanbul'un geleceğini güvence altına almak. İstanbul'un geleceği; planlı, projeli, doğru yatırımlarla güvence altına alınabilir, sorunlar çözülebilir. Aksi takdirde, kaos üretmeye devam edilir. Geçmişten bugüne üretilen bir takım kaotik ortamları düzeltme konusunda, nasıl gayretli olduğumuzu vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Bu kapsamda biz, hep şuna dikkat ettik. İstanbul'un her kuruşuyla bilinçli, planlı, projeli işler yapıyoruz. Ve işini ehline teslim ederek, bir avuç insanın korunduğu alanlar, mevziler asla üretmedik, üretmeyeceğiz.”

“Yeni bir dönemin başladığı bir sürecin varlığı, İstanbullular için teminattır”

“İstanbul'un aleyhine olan bir devrin sona erdiği, yeni bir anlayışın, yeni bir devrin, yeni bir dönemin başladığı bir sürecin varlığı, İstanbullular için teminattır. O bakımdan vatandaşa katkı sunan yatırımların, göreceksiniz; siz diyeceksiniz ki, ‘Biz yorulduk, bu ekip yorulmadı.’ Ve biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, sadece kendi çalışanlarımıza, ekiplerimize, siyasi yol arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize bir ekip olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda 39 ilçeyi, belediye yöneticilerini, başkanlarını, bütün ekiplerini bir yol arkadaşı kabul ediyoruz. Ve hatta bütün kamuyu, kamu disiplini içerisinde, İSKİ kurumumuz nasıl bizim kanunla tariflenmiş bir kamu kurumuysa, devletimizin her kamu kuruluşuyla da iş birliğini akılla, bilimle, teknikle, ihtiyacı gözeterek iş birliği yapma doğrultusunda bir yol arkadaşı, bir ekip arkadaşı olarak görüyoruz. Bu kapsamda iş üretiyoruz. 16 milyon sağlıklı, mutlu, üretken olursa; tasarruflu bir ortamı, 16 milyonla birlikte İstanbul'da var ettiğimiz takdirde, biliyoruz ki ülkemiz de sağlıklı, mutlu, huzurlu üretken ve gerçekten bu zor günlerin aşılmasında en etkin aktör olur ve olmaya devam edecektir.”

“Çok değerli şeylerden bahsediyoruz”

“Çok değerli şeylerden bahsediyoruz. Su, enerji ve aynı zamanda israfı engellemek… Yani bu şehirde ve bu ülkede, her gün elektrikten tasarruf edebildiğiniz, yenilikçi adımları atabilmek, yeni enerji üretim alanlarıyla ekstra enerji üretebilmek, aynı zamanda suyu da verimli kullanabilmek… Yani bir damla suyun bile önemli olduğunu, hepimiz biliyoruz. Hava, iklim; çok farklı bir boyuta evrildi. Bir gün bakıyorsunuz 12-13 derece ölçüyorsunuz, bir gün sonra 22-23 dereceyi ölçtük. Bugün yine 13-14 derecelere indi. Şu üç günde bile, karmakarışık, 3 mevsimi bir arada yaşadığımız bir alanı bize hissettirdi. Bu da gösteriyor ki sevgili dostlar, değerli yurttaşlarımız, kıymetli canlar; bu ülkeyi, bu dünyayı hepimiz korumakla yükümlüyüz. Çocuklarımıza güvenli bir gelecek sağlamakla yükümlüyüz. Bu konuda da özellikle su, çevre konusunda verimliliğe, tasarrufa çok önem veriyoruz ve israfın önüne geçecek her türlü yatırımı yapma konusunda da kararlıyız.”