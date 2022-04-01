İmamoğlu: Bir kurumun yönetimindeki yerlere göz koymak Türkiye'nin uygulaması olmamalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki İstanbul Kitapçısı tarafından yayınlanan 'İsmet İnönü Kitabı' tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkındaki suikast iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı vermesiyle ilgili bir soruya şu karşılığı verdi:

"Yanlış bir karar. Muhtemelen itiraz eder avukatımız diye düşünüyorum. Edecektir de. Düzeltilmesini umut ediyoruz. Tabii yani hukukçular gereğini yapar. Hukukun el verdiği ölçüde de bu tür tehditlere karşı gereken soruşturmalar yapılır. Ya da bazı kamu kurumları göreve davet edilir. Tabii savcının niyeti neydi? Hangi akılla ya da hangi prensipler üzerinden ‘soruşturmaya gerek yoktur’ kararı verdiğini bilmiyorum. Ben akıl okuyamam. Ama yanlış, çok kötü bir karar olduğunu düşünüyorum. Düzeltilmesini umut ediyorum.

Gayet tabii soruşturulması gerekir, araştırılması gerekir. Yani bu cümleler, kolay cümleler değil. Şimdi insan, kendi adına olunca da cümle kurmakta zorlanıyor yani. Hani benim kendimi savunmaya dönük bir niyetim yok. Bütün bu süreçlerin olma ihtimali vardır ve bunlar yaşandı Türkiye'nin siyasi yaşamında. Ne yazık ki bu riskler ülkemizde her daim olmuştur. Şimdi de olacaktır. Daha sonra da olacaktır belki ama günün sonunda hukuk gereğini yapmalıdır. O bakımdan, kendi adıma cümle kurmakta zorlanabilirim ama hukukun gereği bu değildi.”

"Tabiri caizse el koymak bu"

İBB'nin mülkiyetindeki Galata Kulesi ve Taksim Meydanı'nın ardından Yerebatan Sarnıcı'nın giriş yapısı ile sarnıç üzerindeki Talat Paşa Konağı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin Milli Saraylar'a devrine olanak sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili soru üzerine de İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yani abesle iştigal. Bu, çok kötü bir karar. Yani İBB’ye ait olan bir alana, mekâna, Sarnıç'a, müzeye Cumhurbaşkanlığı’nın bir kararnamesiyle el konması… Tabiri caizse el koymak bu. Böyle bir şey mümkün değil, Anayasa’ya aykırı. Zaten Anayasa’ya aykırı, kanuna aykırı başka işler de yapıldı. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Yani dün İBB’yi yönetenler, bugün yönetmiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı’nı yönetenler yarın da yönetmeyecek. Dolayısıyla hani bu kadar değişken, demokrasinin kuralıyla hareket eden bir ülkede, bulunduğunuz konumla beraber bir kurumun yönetiminde olan yerlere tabiri caizse göz koymak, böyle bir karar almak ve bunun üzerinden eylemde, işlemde bulunmak, yüzyıllardır var olan devlet kültürüne sahip bir Türkiye'nin uygulaması olmamalı bu şekilde. Yakışmıyor. Umut ederiz bunu kötü niyetli bir şekilde kullananlar olmaz. Takipçisi olacağız. Tabii ki Meclis çatısı altında hem grubumuz hem oradaki milletvekillerimiz de gerekli işlemleri yapacaklar. Biz de kendi hukuki işlemlerimizle ilgili gerekeni yapmaya devam edeceğiz."

Devir girişiminin İBB'ye yönelik mali bir hamle olup olmadığı yönündeki soru üzerine de Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de en fazla bilet kesilen yer. Biz, bir de iki yıldır oraya ciddi emek veriyoruz. Yani olağanüstü bir restorasyon gerçekleştirdik Sarnıç'ta. Sarnıç da müzeler arasında en fazla geliri olan müzelerden bir tanesi. Zaten garip olan bu. Yani işte Galata Kulesi'nde yapılan gibi, burada yapılan gibi. Yani ne bugün o makamlarda bakan olanlar yarın kalacak ne Büyükşehir Belediye Başkanı yarın yerinde duracak ne de Cumhurbaşkanı yerinde kalacak. Herkes değişecek. Esas olan, kurumlara yakışan hareketleri, devlet prensibimize yakışan hareketleri yapmaktadır. Bunun yapılmadığını görüyoruz. Üzüntüyle takip ediyoruz ama gereğini de yapıp mücadelemizi vereceğiz. Yılda 10 milyonlarca liralık geliri olan bir müze burası. Maddi taraf önemli değil. Yani bu kurum, o maddi boyutundan dolayı vahlanacak durumda değil. Vahlandığımız mesele, az önce bahsettiğim devlet olmanın, kurumsal bir ülke olmanın prensibine aykırı davranışta bulunmaları.”

"Barajların taşma riski yok"

İmamoğlu, son kar ve yağmur yağışlarının ardından barajlardaki doluluk seviyeleriyle ilgili bir soru üzerine de "Şu anda o kadar aşırı riskli bir yer yok. Önümüzde çok yağmur da gözükmüyor. Zaten yüzde 88’lerde şu an doluluk. Dolayısıyla çok ciddi riskler barındırmıyor. Barajların yönetimi Devlet Su İşleri'nde. Gerekli uyarıları yapıyor. Biz de yapıyoruz. Takip ediyoruz. Çok hassas bir durum olursa gider orada bizatihi tedbirlerimizi alırız." dedi. (ANKA)