İmamoğlu: Bölgemiz için yepyeni bir sayfa açmak için buradayız

Balkan ülkelerinin belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul’da buluştu.

İBB, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarını bir araya getiren ve 2 gün sürecek ‘B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi’ni topladı.

İBB tarihinde bir ilk olan ve Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan zirveye, Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojicic, Dıraç Belediye Başkanı Emiriana Sako, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokic, Laktasi Belediye Başkanı Miroslav Bojic, Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis, Patras Belediye Başkanı Konstantinos Peletidis, Potgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vukovic, Sarayevo Belediye Başkanı Benjamina Karic, Skopje Belediye Başkanı Danela Arsovska, Split Belediye Başkanı Ivica Puljak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve Trikala Belediye Başkanı Dimitris Papastergiou katıldı.

İmamoğlu'nun zirvenin açılışında yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

“Bu buluşma, esasen uzun süredir hayalini kurduğumuz bir birlikteliktir. Bugün İstanbul’da, bizlerle bu hayale ortak olduğunuz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün hep birlikte tarihi bir başlangıca imza atıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu birlikteliği sürdürmeyi başarırsak sadece Balkan coğrafyası için değil, tüm Avrupa ve dünya için de ilham verici bir model inşa edebiliriz. Toplantımızın ortak dili İngilizce. Ama İstanbul’da düzenlediğimiz bu ilk toplantımızda, dileyen başkan İngilizce, dileyen başkan ise kendi anadilinde konuşabilsin diye toplantımızda hemen her Balkan dili için simultene çeviri alt yapısı sunuyoruz. Ben de konuşmamın bundan sonraki bölümünü kendi ana dilimde ve Türkçe yapacağım.

Geçen hafta Bulgaristan’da yaşanan otobüs kazasında yitirdiğimiz hayatlar için başsağlığı diliyorum. Bu trajik olay, aramızda sınırlar olsa da mutluluk ve acıda ne kadar birbirimize yakın olduğumuzun hatırlatmasıydı. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Türkiye’de yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bugün, 24 Balkan belediyesi olarak, yeni bir iş birliği zemini oluşturmak, kentlerimizin ve bölgemizin geleceğine dönük yeni bir vizyon geliştirmek için birlikteyiz. Onlarca yıldır ‘Balkanlar’ ya da ‘Balkanlaşma’ (Balkanization) sözü, uluslararası literatürde etnik ayrımları, sınır anlaşmazlıklarını ve çatışmaları tanımlamak için kullanıldı. Oysa bizler, bugün bölgemiz için yepyeni bir sayfa açmak için buradayız. Biz, daha güçlü bir iş birliği ve daha iyi bir geleceği birlikte inşa etmek için buluştuk. Bu toplantıya katılan sayın belediye başkanları, bugün sadece kendi şehirlerine hizmet etmekte kalmayıp, aynı zamanda Balkanların Avrupa içindeki demokratik geleceği adına da önemli bir hizmette bulunuyorlar. Yerel yönetimler olarak karşı karşıya olduğumuz çevre ve iklim sorunları, mülteci krizi, enerji yönetimi ve daha ileri demokrasi özlemi gibi hayati önemdeki konular, ülke sınırlarını aşan küresel ölçekteki konulardır.

"Büyük sorunların çözümü bölgesel iş birliğiyle mümkün"

Bir kentte yaşanan herhangi bir sorunun, diğer şehirlerin de ortak meselesi haline geldiğini biliyoruz. Bu büyük sorunların çözümünün, bölgesel iş birliği ve dayanışma yoluyla mümkün olabileceğini bildiğimiz için bugün bir aradayız. Bu çerçevede bölgesel, güçlü bir inisiyatif olarak önerdiğimiz ve sizlerle birlikte şekillendirdiğimiz ‘B40 Balkan Şehirleri Ağı’nı geliştirmek için ilk adımı atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Atina ve Tiran belediye başkanlarıyla bir araya geldik. Göreve gelmesinden kısa bir süre sonra da Saraybosna’yı ziyaret ettik. Önümüzdeki süreçte, diğer başkanlarımızla da çeşitli fırsatlarla buluşmak ve kentlerimiz arasında dostluk köprüleri inşa etmek isterim. ‘B40 Ağı’nın, tüm Balkan şehirlerinin eşit ve dostane bir düzlemde temsil edildiği, ortak hedeflere birlikte ulaşmak için çok önemli bir platform olacağına inanıyorum.

"AB'nin çoğulcu demokrasi modeli, hepimiz için bir idealdir"

B40 Balkan Şehirleri Ağı, yerel yönetimler eliyle daha iyi iş birliği fırsatları yaratmayı; Balkanlar’ın Avrupa vizyonuna ve değerlerine bölgesel katkı sağlamayı; şehirciliğe dair yeni fikirleri ve iyi örnekleri transfer ederek daha iyi bir geleceği birlikte kurmayı; mülteci krizi ve COVID-19 gibi büyük ve global sorunlar karşısında dayanışmayı; toplumlarımız arasında barış ve kardeşliği güçlendirmeyi hedeflemektedir. Güneşin doğudan doğması nasıl yalın bir gerçekse Avrupa’nın İstanbul’dan ve Balkanlar'dan başladığı da aşikardır. Avrupa Birliği’nin temsil ettiği çok uluslu, çok kimlikli ve çoğulcu demokrasi modeli, hepimiz için bir idealdir. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, uzlaşma kültürü ve özgürlükler, kentlerimizde yaşayan milyonlarca insan için ortak hedeflerdir. Bu ortak hedefler, B40 Ağı'nın temelidir. İnancım odur ki bugün başlattığımız ‘B40 Ağı’, Balkan şehirleri arasında aynı zamanda bir barış ve demokrasi ağı olacaktır.

"Balkan belediyelerini B40’a katılmaya davet ediyorum"

Çoğulculuk, toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet ve hukukun üstünlüğü, ülkeler için ne kadar değerliyse yerel yönetimler için de önemli ve gereklidir. Ben, Balkanlar'ın sinerjisine, Balkan kentlerinin ortaya koyacağı örgütlenme becerisine yürekten inanıyorum. Çünkü çok kültürlü yapısı, insan kaynaklarının çeşitliliği ve dinamizmi ile Balkanlar bölgesi, çok sayıda oyun kurucu roller üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de önemli bir Balkan çocuğu olarak, bizim için değerli bir rol modeldir. Bugün başlattığımız bu önemli platformun çok daha güçlü hale gelmesi için tüm Balkan belediyelerini ‘B40’a katılmaya davet ediyorum. Sizleri de gerek kendi ülkelerinizdeki belediye başkanı dostlarınızı gerekse diğer ülkelerdeki meslektaşlarınızı bu networke katılmaları için cesaretlendirmenizi bekliyorum.”

Şehir turu

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından katılımcı belediye başkanları, alfabetik sırayla söz alarak ortak sorunlar konusunda birlikte çalışılabilecek alanlarla ilgili mesajlarını paylaştı. Zirvede, açılış konuşmalarının ardından “Balkan Şehirleri Arasında Ortak Bir Platform Kurmak” konulu bir panel yapılacak. Panelin ardından katılımcı belediye başkanları, İmamoğlu’nun rehberliğinde, geçen günlerde açılan Kemerburgaz’daki Atık Yakma Tesisi ve Biyometanizasyon Tesisleri’ni gezip Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattını deneyimleyecek. Zirve, yarın da farklı etkinliklerle devam edecek.