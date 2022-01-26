İmamoğlu: Bugün itibariyle İstanbul'u sorunsuz bir noktaya taşıdık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da kentteki kar gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

- Bazı yollarla ilgili farklı kurum ve kuruluşların yetki alanları var. İBB'nin yetki alanları var, Karayolları'nın sorumlu olduğu yol ağları var bir de anlaşma gereği 3.köprü yol hattı ve bağlantılarının sorumlu olduğu bir özel şirket var. Bunun bilinmesi lazım.

- AKOM'da sizlerle buluşmaya başladığım andan itibaren koordineli çalışma hususundaki dilimize de sahadaki işleyişimize de tavrımıza da çok dikkat ettik, ediyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz. Kim ne derse desin.

- Bu dil değişmediği sürece ülkenin gündemi gerçek konular olmuyor. Çözüme kavuşması gereken konular konuşulmuyor bazen saçma sapan konular toplumun gündeminde ön sıralara oturmak zorunda kalıyor.

- İBB 4 gün içerisinde kullandığı tuz miktarı 72 bin 195 ton. 32 ton solüsyon kullanmışız.

- İBB olarak sorumlu olduğumuz alanlarda 12 saat içerisinde akışkanlığı sağladığımızı ve insanlarımızın o yolları kullanma imkanı sağladığımızı duyurmak isterim. Bu gerçekten başarılı bir zaman dilimidir.

- Bugün itibariyle İstanbul'u sorunsuz bir noktaya taşıdık ve bütün sorunları aştık.

- 20 milyonluk bir kentin sorunsuz bir süreç yaşamasını beklemek hayalcilik olur. Elbette mağdur ettiğimiz, yolda 1 saat bile beklettiğimiz vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz tek şey vardır özür dilerim, bunu istemezdik. Bu bir doğal afet sürecidir.

- Böyle bir yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını ve bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade ederim. Bu kara rağmen sayın büyükelçi verdiği söz gereği Ankara'dan kalkıp İstanbul'a gelmişti. Gün boyu hem burada hem sahada yaptığım çalışmalar sonunda bir vakit ayırıp oraya gidip bu resmi buluşmayı eşlerimizle birlikte yaptık.

- Bu konunun devletimizin imkanları kullanılarak bir mobese kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım.