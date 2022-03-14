İmamoğlu: Çalışanlarımızın ücretlerinde yüzde 54 oranında artışa gidiyoruz
İBB Başkanı İmamoğlu, “İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54,44 oranında artışa gidiyoruz.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’de süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun.”