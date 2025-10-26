İmamoğlu 'casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen casusluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Adliyede yoğun güvenlik önlemi

İmamoğlu'nun adliyeye gelişi öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgede çok sayıda polis ekibi görevlendirilirken, adliyeye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

Siyasi destekçiler de adliyede

İmamoğlu'na destek olmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda CHP'li milletvekili, belediye başkanı ve partili adliyeye geldi. Destekçiler, adliye binası önünde bekleyişini sürdürüyor.