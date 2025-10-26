İmamoğlu, Casusluk Soruşturmasında İfade Verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı öne sürülen Hüseyin Gün’e ait dijital materyallerde gizli askeri bilgilerin, yabancı pasaport fotoğraflarının ve örgüt bağlantılarına ilişkin verilerin tespit edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, tutuklu bulunan Necati Özkan ve Tele1’in kurucusu Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurma” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Savcılık, İmamoğlu’nun soruşturma dosyasında ifadesinin alınması için cezaevine yazı gönderdi.

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, bugün saat 11.00’de ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilecek.

Adliye çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı.