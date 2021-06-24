İmamoğlu: Cumartesi temeli atılacak olan Kanal İstanbul değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un batı kesiminde cumartesi günü temeli atılacak köprünün Kanal İstanbul'un temeli atılıyor olarak gösterilmesinin yanıltıcı olduğunu belirterek, kendisine destek veren partilerin kanalın yapımına karşı olduklarını tekrar etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında ilk defa gündeme getirdiği Kanal İstanbul projesi 45 kilometrelik bir kanal, etrafında kurulu kentler ve iki ucuna kurulu limanlar ile İstanbul'u ada haline getirecek.

Yaklaşık 440 metre açıklığa, 880 metre uzunluğa sahip köprü Erdoğan ve bakanlar tarafından Kanal İstanbul projesi üzerinden geçecek ilk köprü olarak tanıtılırken, temel atma töreni cumartesi günü düzenlenecek.

İmamoğlu, köprünün geçeceği Sazlıdere barajında yaptığı açıklamada Kanal İstanbul'a atıfta bulunarak, "Beton kanalı dediğimiz proje bir devlet projesi değildir, bir seçim vaadidir, hala da öyledir. Ortada çok büyük bir sorumluluk var, aynı zamanda doğaya, insana, İstanbul'a zarar verme ihtimali var." dedi.

Köprünün temel atma töreni hakkında, sanki kanalın temeli atılıyor izlenimi verilmeye çalışıldığını ve bunun yanıltıcı olduğunu söyleyen İmamoğlu, köprünün Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası olduğunu ve Kanal İstanbul fikri ortaya atılmadan önce imar planlarında yer almış olduğunu söyledi.

"Cumartesi bu alanda yapılacak temel atma töreninin Kanal İstanbul ile bir ilgisi yoktur. Siyaseten bir günü kurtarma hamlesidir." diyen İmamoğlu kanalın yapımına karşı çıkan bir duruş sergileyerek seçildiğini ve CHP ile İYİ Parti'nin başkanlarının kanal için sermaye harcamayı düşünenler de dahil tüm kesimlere kanalın yapılmaması için uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

İmamoğlu köprünün Rönesans İnşaat tarafından yapılacağını da belirtti.