İmamoğlu: Cumhurbaşkanıyla konuşmak için bir engelim yok

18 Nisan 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV yayınında değerlendirmelerde bulunuyor...

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Cumhrubaşkanı Erdoğan ile görüşmemek, konuşmamak gibi nasıl bir engelim olabilir? Biz akraba değiliz, tanışıklığımı yok, görüşürsek bu memleket için görüşeceğiz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla konuşmak için bir engelim yok. Taleplerim olacak belki onların talepleri olacak.

Seçimi kaybetmenin kazanmak kadar doğal olduğunu unuttular ve bu yapılanlar AK Parti'ye de zarar verdi.

Anadolu Ajansı neredeyse 12 saat veri aktarmadı. Başka kaynak yok. O yapılan 100 yılın medya rezilliği oldu. Soru önergesi ve bir komisyon kurulması noktasında milletvekillerimiz de girişimde bulundular.

Türkiye'nin bütün seçimleri nasılsa 31 Mart'ta öyleydi. Bizim bazı kaygılarımız vardı, öncesinde bunları reddedenler ne oldu da seçimi kaybedince tam tersini söylediler? Bizim bir yetkimiz yok, kurullarda sadece bir temsilcimiz var.

Öğrenciler için aylık ulaşım kartını 50 liraya indirmek ilk işlerimizden olacak.