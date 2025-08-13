İmamoğlu: 'Cumhurbaşkanlığı adaylığım engellenmesi halinde...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Bloomberg'e önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmesi halinde alternatif bir adayı destekleyeceğini kaydetti.

"Saf değilim. Resmen men edilirsem..."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlı, demokratik meşruiyetin tehlikede olduğunun altını çizdi ve "Saf değilim. Resmen men edilirsem, demokratik muhalefet yine de birleşmelidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca, '''Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür'' açıklamasında da bulundu.

"Bizim gerçeklerimize sessiz kaldılar"

Ekrem İmamoğlu, bazı ülkelerin Türkiye'de yaşananlara tepki vermediğini belirtip, "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkeler, bizim gerçeklerimizle karşılaştığında sessiz kaldı'' dedi.

İmamoğlu ayrıca, “Bu pragmatizm değil, miyopluktur ve tehlikelidir'' ifadelerini de kullandı.

Dünya liderlerine seslendi

İmamoğlu, röportajında dünya liderlerine de seslenerek, "Eğer küresel demokratik ailenin bir parçası olan istikrarlı bir Türkiye istiyorsanız, o zaman demokrasinin gözlerinizin önünde yıkılmasına seyirci kalmamalısınız" dedi.

Kendisine yönelik tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu tutukluluğuna ilişkin de "Cumhurbaşkanlığına aday olmasını engellemeye yönelik bir girişim" değerlendirmesinde bulundu.