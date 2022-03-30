İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve farklı ülkelerin büyükelçilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Şişli’de bir otelde dün akşam gerçekleştirilen buluşmada, AB Türkiye Delegasyonu’na üye büyükelçiler ve başkonsoloslardan oluşan 25, İBB heyeti de kurum yöneticilerinin bir arada olduğu 12 kişilik bir ekiple yer aldı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, AB misyon şeflerinden gelen soruları yanıtladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, dünyanın Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan dolayı tarihi günlerden geçtiğine dikkat çekti.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Rusya’nın başlattığı işgalin haklı bir sebebi yoktur. Bu savaşla birlikte, otoriter rejimlerle özgürlükçü rejimler arasındaki ayrışma iyice belirginleşmiştir. Bu trajedinin sonunda, muhtemeldir ki global düzende büyük değişimler yaşanacak ve önümüzdeki süreçte, demokratik ülkeler ve demokrasi olmayanlar arasındaki fark iyice belirginleşecek. Bizim arzumuz, Türkiye’nin de tarihin doğru tarafında yer almasıdır.

“Türkiye-AB serüveni demokratikleşme ile doğrudan bağlantılı”

Türkiye’nin AB serüveninin de demokratikleşme ile doğrudan bağlantısı var. Bilindiği gibi AB ile müzakere dönemi, Türkiye tarihinde demokratik kurumların ve demokratik değerlerin en hızlı yükseldiği dönem olmuştur. Süreç dondurulmuş olsa da AB üyeliğine ilişkin Türkiye’deki toplumsal destek hala yüksektir. Türkiye’nin Avrupa rotası, toplumun çoğunluğu için hala anlamlı bir seçimdir.

“Avrupalı dostlarımızdan yeterli hassasiyeti görmediğimizi itiraf etmeliyim”

Türkiye toplumunun son derece güçlü bir demokrasi iradesi var. Türkiye’deki demokratlar olarak, Avrupalı dostlarımızdan ne bekleriz? Genel hatlarıyla AB ülkelerinin tavrını, Ankara ile ilişkiler konusunda fazlasıyla pragmatist bulduğumu, konu demokratik değerler olduğunda Avrupalı dostlarımızdan yeterli hassasiyeti göremediğimizi itiraf etmeliyim. Ne yazıktır ki AB tarafının demokratik güçlerle somut iş birlikleri tesis edilmesi noktasında yeterli inisiyatifi almadığını gözlemliyorum. Türkiye’nin Avrupa yolculuğuna bu kadar büyük destek varken, Türk halkındaki demokrasi özlemi bu kadar açık ve netken, Türkiye – AB ilişkileri güvenlik ve mülteciler meselesi bağlamında bir al-ver ilişkisiyle sınırlı olamaz. Karşılıklı ilişki, ağırlıkla değerler sistemine oturmalıdır. Demokratik değerler çerçevesinden Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ilişkin tutumu, Türkiye’deki birçok demokrat için hayal kırıklığıdır.

“Birçok demokrat belediye gibi finansmana erişim konusunda zorlanıyoruz”

Birçok demokrat belediye gibi biz de finansmana erişim konusunda, başta Avrupa Komisyonu ve EBRD olmak üzere AB’li kurumlardan sonuç almakta zorlanıyoruz. Özellikle muhalefet oylarıyla seçilen belediyelerin ‘Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları’na, yani İPA fonlarına bir türlü ulaşamadığını, sizlere tekrar ve önemle hatırlatıyorum. Sizlerin Brüksel’i ve hükümetlerinizi bu konuda harekete geçirmeye davet etmenizi bekliyorum. AB Delegasyonu’yla, iş birliği alanlarının geliştirilmesi, iklim değişikliği, afetlere hazırlık, ulaştırma ve kentsel mobilite, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve sığınmacılar konularında aldıkları kararlarda ciddi ilerleme kaydedilemedi. AB Delegasyonu’nun ve AB ülkelerinin, Türkiye’de ayak sesleri duyulan değişim sürecine şimdiden hazırlanmasını ve iş birliğimizin çapının büyütülmesini umuyoruz.

“Varşova'daki sığınmacı kamplarını ziyaret edeceğim”

Rusya’nın Karadeniz’in kuzeyinde başlattığı haksız savaşa seyirci kalmadık. Yaşanan trajedide mağdur insanlara yardım etmek için İBB olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öncelikli olarak, birkaç hafta önce Kiev Belediye Başkanı ile görüştüm. Adından kardeş şehrimiz Odesa’nın Belediye Başkanı ile uzun bir görüşme yaptım. Ve nihayetinde Varşova Belediye Başkanı ile de görüşerek ihtiyaçların boyutlarını öğrendim. Bunun üzerine İBB Meclisi'nden yetki istedim. Neticede biz, İstanbul ve Türkiye olarak, sığınmacılar konusunda yıllar süren bir deneyime ve hassasiyete sahibiz. Gururla ifade etmeliyim ki İBB Meclisi oy birliği ile şartsız ve sınırsız olarak bu inisiyatifimi onayladı. Sizlerin huzurunda Belediye Meclisi’mizdeki tüm üyelere, bu önemli destek için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 3 TIR dolusu insani yardım konvoyunu Varşova’ya gitmek üzere yola çıkaracağız. Önümüzdeki ayın ikinci yarısında ben de Varşova’daki sığınmacı kamplarını ziyaret edeceğim. Sizlerle bu konularda da iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."

Landrut: Toplantı hazırlıklarına başladığımızda jeopolitik durum çok farklıydı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut da "Bu toplantının hazırlıklarına başladığımızda jeopolitik durum çok farklıydı." diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

Rusya, Ukrayna’yı işgal etmemişti ve bu, çoğumuz için düşünülemez bir şeydi. Bugün, dramatik şartlar altında burada buluşuyoruz. Bir aydan fazla bir süre önce Rusya, Ukrayna’yı işgal etti. Bu kanunsuz saldırının hiçbir geçerli sebebi yoktur ve Ukrayna halkına da inanılmaz acılar yaşatmaktadır. Türkiye’nin, Ukrayna ve Rus heyetlerini İstanbul’da müzakere masasında buluşturmasından memnunuz. İnsani cephede derhal ilerleme kaydetmemiz gerekiyor.

“Savaş dünyada bazı dalgalanmalara sebep oluyor”

Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyan bir ateşkesten yanayız. Savaş, üzücü yaşam ve geçim kaynağı kayıplarının ve Ukrayna’nın korkunç yıkılışının yanı sıra, dünyada da bazı dalgalanmalara sebep oluyor. Bir aydan az bir sürede, AB’ye 3 milyona yakın mülteci gelmiştir. Günde 30.000 kişi geliyor. Yüksek enerji fiyatları, enflasyonu tetikledi ve hane halklarının harcanabilir gelirinde azalmaya sebep oluyor. Kovid-19 sonrasında toparlanan ekonomik büyümenin, bu noktadan sonra daha düşük seviyede seyretmesi bekleniyor. Savaşın devam etmesi durumunda da daha düşük seviyelere inebilir.

“Türkiye ve İBB’yle iş birlikleri geliştirilebilir”

Yaşananlardan Türkiye ve İstanbul da etkileniyor. Bu süreçte, AB ile Türkiye arasında ve İstanbul gibi yerel belediyeler arasında iş birlikleri geliştirilebilir. Yenilikçi, yeşil ve sürdürülebilir projeler için, finansal destek başta olmak üzere yeni fırsatlar yakalanabilir. İBB ile sürdürülebilir bir şehir hareketliliği planı üzerinde çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Belediyeniz, yatırım yapmaya değecek projeler geliştirecek kapasite ve vizyona sahip. Bunlar IFI’ler tarafından desteklenebilir ve Yatırım Platformu çerçevesinde finanse edilebilir.”