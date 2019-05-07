İmamoğlu: Demokrasi mağdur edildi

07 Mayıs 2019

Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararı sonrasında Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e konuk oldu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Hayırlı Ramazan’lar. Dün akşam zor bir akşamdı. Epeyce bir dertleştik. Sabah Ankara’ya gittik. Zor bir iki gün geçişi yaşıyoruz. Demokrasi bir hayat nefes gibi. O demokrasi insanın soluduğu hava gibi.

Fatih bey, benim moralim çok iyi. Bizim hayallerimiz bir gecede yıkılacak hayaller değil. Her şey güzel olacak derken o kadar iyiyim ki tarifi yok bunun.

Saat 19:30’a doğruydu haberi aldığımızda. 16 milyon insan mağdur edildi. Biz mağdur edildik. Şu anda demokrasi mağdur edildi. Ben 31 Mart 2019’daki seçimi kazandım. Bu zarfa 4 tane oy attığını meclis üyeliği pırıl pırıl sorun yok. Bu muhtar bunda da sorun yok. İlçe belediye başkanlığı bunda da sorun yok her şey harika. Sonra İBB Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu kazandı diye burası şaibeli. Kurdukları cümleleri ben kurmayı edepsizlik kabul ediyorum. 39 ilçede geçersiz oylar sayılsın biz burada seçimi kazanacağız dediler. Hani diyor ya bir şeyler oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Düşünebiliyor musunuz komedi gibi. Oyların tamamı sayıldı yine Ekrem İmamoğlu. Sondaj yapalım dediler yine olmadı. Sonra B.Çekmece, Maltepe’de bir oyun yaptılar… 41,200 kısıtlı seçmen üzerinde bakalım dediler onun da tesiri yok. En son bir de sandık kuruluna itiraz edelim dediler. Ben Allah’a havale ediyorum o 7 üyenin.

Bu mübarek Ramazan ayında 7 YSK üyesini Allah’a havale ediyorum. Sandık kurulunda neymiş kamu görevlileri yerine banka memurlarını görevlendirmişler. 24 Haziran’da görev alan banka memuru insanlar beni bulsunlar ben onlarla buluşacağım. Üzülüyorum ya! O vatandaşı siz davet etmişsiniz. 212 sandıkta sandık kurulu üyeleriyle ilgili karar veriyorsunuz. Tam kanunsuzluk kararı da veremiyorsunuz niye ilçeler de gider. Hadi hodri meydan. Bütün ilçeleri de iptal edin. Meclis’i de iptal edin.

Görevden alındığım tebliğ edilmedi zaten karar açıklandı. Onun özel bir tebliği olduğunu zannetmiyorum. 212 sandıkta 70 bin civarında oy var. 55 bin civarında oy kullanıldığını düşünün. Onları yolsuz diye suçluyorlar. Bankalar yazı yazdı bizden her seçimde memur istiyorsunuz diye.

Görevden alındığım tebliğ edilmedi zaten karar açıklandı. Onun özel bir tebliği olduğunu zannetmiyorum. 212 sandıkta 70 bin civarında oy var. 55 bin civarında oy kullanıldığını düşünün. Onları yolsuz diye suçluyorlar. Bankalar yazı yazdı bizden her seçimde memur istiyorsunuz diye. Ben bu yola çıkarken eşimden çocuklarımdan annemden babamdan helallik aldım çıktım. Öyle bir mücadele ki milyonlar var içinde. Bana oy versin vermesin. Bütün bu emekleri çalan, hırsızlığını yapan YSK’dır. AA’nın rezilliğini biz ispat ettik.

Ben 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Sevilen bir insandım. AK Parti’de siyaset yapanlar da gelir giderdi. Partileri kapatıldı. Seçime girdiler Sayın Cumhurbaşkanı’na başbakanlığı yakıştırmadılar. O süreçte sana yapılmasını istemediğin şeyleri misli misli karşındaki insana yapıyorsun. Seçilmiş bir insana yaşatıyorsun. Ben bütün AK Parti’li dostlarımın vicdanına sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu İmamoğlu’na yapılan doğru mudur diye.

Şu anda bu toplum demokrasiyle sandık mücadelesiyle normalleşmeli. Ben onun mücadelesini yapıyorum. Bizden kargaşa bekleyenler var. Benim vatandaşım sakin olacak. Milyonlarca İstanbullu lütfen mağduriyetini anlatın. Biz mücadeleyi sandıkla vereceğiz. Hiç boykot aklımızdan geçmedi.

Korkum yok. Çocuklarıma hissettiğim sorumluluk üzerinden konuşuyorum. Sağolsun eşim yükümü büyük oranda aldı. Ben mücadele veriyorum. Hakkımızda o hain kararı alanların çocukları, torunları için mücadele veriyorum. Konuşacağız. Korkmayın. Biz özgürlüğüne düşkün bir milletiz. İş insanı konuşacaklar. Bakın ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor. Haddini bilecek olan siyasilerdir. Görevini yapamıyorsa haddini bilecek olan siyasilerdir.