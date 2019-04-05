İmamoğlu: Fark 18 bin 742

05 Nisan 2019

Kesinleşmemiş sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini önde tamamlayan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 17 ilçede geçersiz oyların sayımının tamamlandığını ve rakibi Binali Yıldırım'ın 18 bin 742 oy önünde olduğunu söyledi.

FOX televizyonunda konuşan İmamoğlu hafta sonunda sürecin tamamlanmasını beklediğini belirterek, "Bu rakamları YSK'da da görebilirsiniz. Toplamda 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı, ki bu da toplamın beşte ikisi ediyor. Sayılan geçersiz oylardan 785'i bizim hanemize, 2 bin 184'ü rakibimiz hanesine sayıldı. Bundan sonra yaklaşık 198 bin geçersiz oy daha sayılacak" dedi.

İmamoğlu, "Gördüğüm kadarıyla hafta sonunda (sayım) tamamlanacak gibi duruyor. Simülasyonlar farkın 18-20 bin aralığında olacağını gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: Reuters