İmamoğlu: Fırsatlarımız da var, tehditlerimiz de

İmamoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, TBB Başkanı olarak Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey'le bir arada çalıştıklarını, düşündüklerini, çabaladıklarını söyledi.

Bursa ile İstanbul'un aynı tarihi yaşadığını ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış iki kent olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Aynı zamanda fırsatlarımız da var, tehditlerimiz de. Açıkçası deprem iki şehrin de önemli bir meselesi. Birlikte çalışacağız. Biz bu konuda nice çözümler üretiyoruz." dedi.

Bursa'nın turizmini canlandırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan Bursa'ya turist akınını güçlendirmek için nasıl çalışmalar yaparız, birlikte hangi hususlara değinebiliriz, acenteleri, turizm şirketlerini, özellikle otel yatırımcılarını bir araya nasıl getirebiliriz? Bu konuda özenli bir çalışma sürdüreceğiz. Biliyor ve istiyoruz ki Bursa'ya yılda 250 bin turist ilave edebiliriz. Bunu yapabilirsek Bursa'ya 17 binin üzerinde ek bir istihdam sağlayabiliriz. Kadın girişimciliğinin, kadın istihdamının artması anlamında Bursa Büyükşehir Belediyemizin de çok ciddi hazırlıkları ve çalışmaları var. Üretimden tüketime zincirlerin kurulması noktasında Bursa-İstanbul ilişkisini daha yukarı seviyeye taşıma konusunda güçlü adımlar atabilecek kabiliyette olduğumuzu görüyoruz."

İmamoğlu, Marmara’nın, Türkiye açısından çok stratejik bir bölge olduğunu dile getirerek, "İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri, Bursa 4'üncü büyük şehri çerçevesinden meseleye bakmıyoruz. Marmara Bölgesi 30 milyona yakın insanın yaşadığı, Türkiye ekonomisinin yüzde 65'ini oluşturan bir bölge. Böyle bir bölgenin Türkiye'nin sadece onda biri olduğunu unutmadan iyi bir tasarımla, iyi bir planlamayla Marmara Bölgesi'nde yapılacak ve atılacak her doğru adımın müreffeh bir Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de STK'lerin kentler için önemli olduğunu vurgulayarak, beraber pek çok projede bulunacaklarını anlattı.

İmamoğlu, kentteki programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'le makamında görüştü. Daha sonra Kapalı Çarşı ve Koza Han'da esnafı ziyaret eden İmamoğlu, Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine gitti, alp kıyafetli jandarma personelinin nöbet değişimini izledi.