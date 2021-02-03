İmamoğlu: Gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grupla çevrim içi ortamda buluştu ve öğrencilerin taleplerini dinledi.

Öğrenciler, buluşmada İmamoğlu’na, rektörlük ve yetkili tüm makamlara ilettikleri temel taleplerini aktardı. Öğrenciler bu taleplerini, “gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılması; maruz kaldıkları her türlü şiddete son verilmesi; farklı kimliklere saygı duyulması; medyada kendilerine uygulanan fiziksel ve duygusal karalama kampanyalarının bitirilmesi; Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal ve kültürel yapısının korunması; üniversitelerinde özerk bir akademik ortamın yaratılması, bu kapsamda kendi rektörlerinin üniversite bünyesinden seçilmesi, bunun sağlanması için de mevcut rektörün istifası veya görevden alınması” olarak sıraladı.

“İstanbul özgür ve huzurlu bir şehir olmalı”

Başkan İmamoğlu ise dinlediği öğrencilere, “İstanbul’un, herkesin demokratik haklarını kullanabildiği, şiddet içermeyen yöntemlerle taleplerini dile getirebildiği, özgür ve huzurlu bir şehir olması için üzerime düşen ne görev varsa yapmaya kararlıyım.” diyerek karşılık verdi.

"Hukuk devletinin gücü demokratik hakların kullanımından gelir"

İmmoğlu, “Bilimin onuruna, üniversitenin saygınlığına sahip çıkmak dışında bir amaçları olmayan gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez. Barışçıl yöntemlerle demokratik haklarını kullanan herkese fırsat tanınmalı, ne söylediklerine kulak verilmelidir. Demokratik bir hukuk devletinin gücü buradan gelir. Bu ülkenin bütün gençleri bizim evlatlarımız, ülkemizin geleceğidir. Onlara, gündelik siyaset hesapları, kutuplaştırma manevraları çerçevesinde yaklaşmak, demokratik taleplerine baskı ve şiddetle karşılık vermek, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir.” diye konuştu.

İmamoğlu bir yandan da yetkililerle görüşmeler yaptığını, barışçıl yöntemlerle kendilerini ifade eden gençlere gösterilecek tavırda hoşgörü ve anlayışın esas alınması gerektiğini belirterek, bu konudaki girişimlere ısrarla devam edeceğini de vurguladı.