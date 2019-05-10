İmamoğlu: Gerçek mağduriyet 16 milyon insanın mağduriyeti

10 Mayıs 2019

Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın iptal kararı verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

YSK tarafından iptal edilen seçimin ardından Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın, kararla ilgili açıklamasında, "Asıl mağdur edilen benim. 31 Mart'ta gasp edilen oyların hesabını 23 Haziran'da soracağız" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu ise, Yıldırım'ın ifadeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir daha karşılaştığınızda sorun, acaba kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu diye? Ben inandığını düşünmüyorum. Neyin gaspı, hangi gerekçe? Millet görüyor zaten bence şu an söylediklerine kendisi de inanmıyordur. Mağduriyet kavramı da şöyle; Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir." dedi.

İmamoğlu, açıklamanın devamında şunlara değindi:

Ramazan ayındayız, büyük günahlar vardır, şirk koşmak, gıybette bulunmak gibi, yalan konuşmak, emek hırsızlığı, çalmak ve iftira atmak gibi. Allah iftiradan korusun, iftira edenlerden de korusun bizi. Türkiye Cumhuriyeti konusundaki hassasiyetimizi herkes biliyor. İftiradan vazgeçsinler, çok büyük bir günah. Bu işlerle uğraşıp kamuoyunu, toplumu meşgul etmesinler. 6 Mayıs'ta bir karar verdiler, siyasi bir karardı. Kararı her aşamasında kınıyorum. Bir algı yarattılar. İlçe seçim kurullarına, başkanlarına soruşturma açacaklarını söylediler. 4 gün geçti, soruşturma var mı, duyan var mı? İnsanlar ifadeye çağrılmış mı? Bu ifadelerde neler söylenmiş? Yapılmış olsaydı malum medyada bunlar çarşaf çarşaf yazılırdı. Bu toplumu aldatmasınlar. 123 sandık nerede? Gerçek mağduriyet 16 milyon insanın mağduriyeti. Türkiye'de ekonomik sorunlar devam ediyor. Birçok problem var, işsizlik artarak devam ediyor. İnsanlar şu mübarek Ramazan ayında evlerine yemeklerini götüremiyorlar. Böyle bir ortamda insanları seçim ortamıyla meşgul etmek çok ayıp, yazık, günah. Mağduriyet edebiyatı yapanlara söyleyeyim; 16 milyon insan mağdurdur ama onların mağduriyetini en kısa zamanda telafi edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti için, demokrasi için hep birlikte omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz."

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