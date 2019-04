İmamoğlu, görevi Çalık'a devretti

13 Nisan 2019

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "AK Partili hemşehrilerime, dostlarıma sesleniyorum: Ben sizin adayınız olsaydım ne düşünürdünüz? Toplumun vicdanı kararı vermiştir. Elinde bulunan yetkileri adaletten ve vicdandan uzak bir şekilde kullananlara sesleniyorum: Türkiye'mize zarar vermeyin, bu milletin demokrasi duygularına, sandığa olan inancına zarar vermeyin. Türkiye'mizin demokratik süreçte verdiği mücadeleyi kirletmeyin." dedi.

Önceki dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, yeni seçilen belediye başkanı Mehmet Murat Çalık'a görevi devretti.

Beylikdüzü Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde İmamoğlu, mührü teslim ettiği Çalık'ın yakasına, Türk bayrağı rozeti taktı. Gözünün "zerre kadar arkada olmadığını" ifade eden İmamoğlu, "Allah herkese böyle mutlu görev teslimleri nasip etsin." dedi. Törende İmamoğlu'na, üzerinde Arapça "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazılı bir tablo hediye edildi.

Törenin ardından belediye binasının önünde toplanan vatandaşlara, otobüsün üzerinden hitap eden İmamoğlu, Çalık'a başarılar dileyerek, şöyle devam etti:

"Görevi devretmek bir sorumluluktur, vazifedir. İnsanların içinde hafif bir burukluk olabilir, hizmet etmiştir, seçimi kaybetmiştir ya da bir başka göreve gidecektir ama bir görevi devretmek de asalettir. Ben mutlu bir şekilde görevi devrediyorum. Görev devri yapılacak, Allah'ın izniyle, milletin verdiği kararla biz Saraçhane'de 16 milyon insana hizmet etmeye başlayacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu seçim, vatandaşın vicdanında ahlakıyla beraber ölçtüğü, biçtiği hak, hukuk, adalet duygularıyla çok net bir şekilde bize teslim edilmiştir. Başkalarının koltuk sevdasını ben anlamıyorum. Kardeşim, malını mülkünü devretmiyorsun, bu millet sana yetki vermiş 'Görev yap. O koltuğa yapışma, koltuk sana kimlik katmasın, sen vatandaşına hizmet et.' Biz de onu yaptık."

İmamoğlu, bundan sonra da aynı ahlakla görevini yapacağını belirterek, şunları söyledi:

"1994'te Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde aldığı oylarla çekişmeli bir yarıştan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde SHP ve Doğru Yol Hükümeti ve karar verici kişiler hiç tereddüt duymaksızın size, Sayın Cumhurbaşkanına o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığını devretti mi? Etti. Hiç tereddüt duydu mu? Bitti. İki, 2002'de sizin başkanlığınızda bütün Türkiye'de seçimi kazandınız, yine aynı dönemin karar vericileri, siyasi partileri, siyasiler hiç kimse bir şey dedi mi? Hayır. Görev size verildi mi? Verildi. Bu kadar net. Ben diyorum ki nedir derdiniz? Tekrar tekrar sesleniyorum, AK Partili hemşehrilerime, dostlarıma sesleniyorum: Ben sizin adayınız olsaydım ne düşünürdünüz? Toplumun vicdanı kararı vermiştir. Kirletme üzerine, elinde bulunan yetkileri adaletten ve vicdandan uzak bir şekilde kullananlara sesleniyorum: Türkiye'mize zarar vermeyin, bu milletin demokrasi duygularına, sandığa olan inancına zarar vermeyin. Türkiye'mizin demokratik süreçte verdiği mücadeleyi kirletmeyin. 25 yıl yönetirken iyi, şimdi kaybedince kötü mü oldu? Yapmayın, yakışmıyor."

"Hep birlikte büyük işleri başaracağız"

Haklarını helal etmelerini istediği Beylikdüzü halkına, "Allah'ım bana hangi görevi nasip ederse her koşulda vatandaşımla kucaklaşarak helalleşerek, görevimi çok güzel bir şekilde demokratik bir şekilde devretmeyi ve oy versin vermesin herkesle güzel bir hasbihal ederek yoluna devam etmeyi bu kardeşinize nasip etsin." şeklinde seslenen İmamoğlu, "Bu millet, bağıran çağıran siyasilerden usandı. Bu kardeşiniz size söz veriyor, İstanbul'un her sokağında, her caddesinde dolaşırken bu topluma sevgiyi, saygıyı, hürmeti, ahlakı, vicdanı hatırlatacak. İstanbul'un her semtinde huzurun simgesi olmaya çalışacağım." dedi.

İmamoğlu, "Görevi teslim alacağım. Hiç kimsenin hakkını yemedim bu yaşıma kadar, Beylikdüzü halkının huzurunda söz veriyorum, hakkını yemediysem kardeşim, kimseye hakkımı da yedirtmem. Bu şehrin çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri artık kol kola olacağız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi makamı bir kişinin değil, 16 milyon insanın olacak. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte büyük işleri başaracağız." diye konuştu.

Görevi devralan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadan herkese eşit hizmet götüreceğini ifade ederek, "Beylikdüzü'nü aklın ve bilimin ışığında vicdanlı, demokrat ve paylaşımcı bir anlayışla yöneteceğim. Beylikdüzü'nde işsizlik azalacak, ortak çabayla bütün süreçlerimizi yöneteceğiz, bütün hayallerimizi birlikte kuracağız. Birlikte çözüm üreteceğiz, çözümleri birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Kaynak: AA