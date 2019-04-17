İmamoğlu görevi devraldı

17 Nisan 2019

İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'ye gelen Ekrem İmamoğlu, kokteyl salonunda meclis üyelerine hitap ettikten sonra başkanlık makamına geçti.

Mevlüt Uysal tarafından karşılanan İmamoğlu, görevi önceki başkandan aldı. Uysal, başkanlık mührünü İmamoğlu'na verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı.

Nihayetinde İstanbul halkının verdiği emaneti taşımakla görevli olduklarını dile getiren Uysal, "Bu seçimde, süreci hep beraber takip ettik. Şu anda, İstanbul İl Seçim Kurulu, mazbatayı Ekrem Bey'e verdi. Biz de emaneti, seçim hukuku gereği Ekrem Bey'e devrediyoruz. Süreci hep beraber takip ediyoruz. Nihayetinde halkın emanetçisiyiz. Bu emaneti şimdiye kadar taşıdık ve Ekrem Bey'e teslim ediyoruz. Mührü veriyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz." diye konuştu.

Uysal'dan sonra konuşan İmamoğlu, görevi kendisine devreden başkana teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının 16 milyon insanın bir emaneti olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu emanet bizler için çok kutsaldır. Görev süremiz boyunca bu emanete hizmet etmekten elbette onur duyacağız. Geçmişten bugüne kimin emeği geçmişse, bu şehre kim hizmet etmişse onlara yürekten minnet ve şükran duygularımı belirtmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Uysal ve İmamoğlu karşılıklı olarak bir birlerine hediye takdiminde bulundu.

İmamoğlu: Herkese hizmet edeceğim

Görevi devraldıktan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Hoşgeldin İstanbul. Asla vazgeçmedik, haktan hukuktan adaletten asla vazgeçmedik. Barıştan, demokrasiden vazgeçmedik. Bu güzel ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik Bu millete olan inancımızdan vazgeçmedik. Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmedik.

Ben kendimi bu şehrin çocuklarına, kadınlarına, insanlarına adayacağım. Hepinize söz veriyorum.

Artık ötekisi berikisi yok. Kaymak tabakası varoşu yok. Bu nimetlerini paylaşmak var. Bu şehrin güzelliklerini paylaşmak var. Bu şehrin mazlumu, ezilmişi olmayacak.

Görevim süresince kimsenin hakkını yemedim, kimsenin de hakkını yedirmeyeceğim.

Küskünlüklerinizi, kızgınlıklarınızı, ayrılıklarınızı bir kenara koyun. Artık iyi düşünce, pozitif bakış, bu şehrin insanlarını kucaklayan anlayışa hep birlikte sahip olalım. Kimsenin üşümesine, aç kalmasına fırsat tanımayalım.

Esas olan bu şehre hizmet, bu millete hizmet, bu dünyaya hizmet... Biz bunun dışında partilere, kişilere, gruplara hizmeti reddediyoruz. Biz bu şehrin insanına hizmet etmeye geliyoruz. Ben herkese hizmet edeceğim.

Ben de sizden bir söz istiyorum. Ben bir gün olabilir, hata yapabilirim, eksiğim olabilir. Tabir-i caizse ayağım takılıp yere düşebilirim. Benim elimden tutup ayağa kaldırmaya var mısınız?

Beni buraya getiren sizlerle tanıştıran partime, Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bana destek olan ittifakımız olan İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Yine iki il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa bu şehre tüm yaşayanlarına çok teşekkür ediyorum.

Bu şehri akılla bilimle sanatla üretimle buluşturacağız. Çok çalışmamız lazım. Her birinizin emeğine ihtiyacımız var. Size katılımcılık, şeffaflık ve dünyanın en demokrat belediye başkanlığını vadediyorum.

Benden önce bu şehre emek vermiş kim varsa, tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle çok çalışacağımız günlere başlayacağız. Yolda giderken güler yüzle, umutlu coşkulu gidin. Deyin ki 'İstanbul'a yeni başlangıç geldi.

"İBB'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına açılmıştır"

Ekrem İmamoğlu, görevi teslim almadan önce yaptığı konuşmada, "Mazbatamızı 16 milyon insanımız adına devir aldım. Toplumun demokrasiye olan inancına ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, '16 milyonun hakkını yedirtmeyiz' dedik." diye konuştu.

"İBB'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"(İBB) Bir kişiye, bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibarıyla başlamıştır. Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz ve hizmet etmeye hemen, hızlıca başlayacağız. Bu an itibarıyla devam eden süreçler var, bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizi, şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız net."

İmamoğlu, devir teslim öncesi yaptığı basın açıklamasında, "Mazbatamızı 16 milyon insanımız adına devir aldım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, resmen İBB Başkanı

Kılıçdaroğlu: Bu, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır

Kaynak: AA