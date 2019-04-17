İmamoğlu görevi devralıyor

17 Nisan 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.

İmamoğlu, devir teslim öncesi İBB'nin basın açıklaması yaptı. "Mazbatamızı 16 milyon insanımız adına devir aldım" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bu an itibarıyla devam eden süreçler var, bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizi, şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız net.

Hak, hukuk ve adaletten asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, '16 milyonun hakkını yedirtmeyiz' dedik.

Bir kişiye, bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibarıyla başlamıştır.

Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz ve hizmet etmeye hemen, hızlıca başlayacağız.

Halkımızla bu hafta sonu Saraçhane’de buluşup süreci paylaşacağız.

Ekrem İmamoğlu, resmen İBB Başkanı

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Kaynak: AA