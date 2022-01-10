İmamoğlu hakim karşısına çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında açılan ara celseye katılan İmamoğlu, davaya konu basın açıklamasında verdiği demeci, kendisine yöneltilen bir soru üzerine verdiğini söyledi.

Söz konusu sorunun temelinin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarında kullandığı bir kelime üzerine olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Söz konusu cevabım da bu soru üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan kelimeye karşılık kullanılmış bir kelimedir." dedi.

İmamoğlu, "Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanının kendisidir. O dönemde seçimi iptal edenler ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman mahkeme heyetlerine yönelik olumsuz muhataplığının olmadığı söyleyen İmamoğlu, "Seçimin iptal etmesine yönelik bütün siyasi aktörler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes bu konuda beyanda bulundular. YSK'nın ne yaptığı ya da ne kararlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir. Benim irademi kendi ifadem tanımlar. İptal edenler ibaresinden ettirenleri kastettim. YSK üyelerini kastetmedim." ifadelerini kullandı.

Duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulunan İmamoğlu, hükmün açıklamasının geri bırakılmasını isteyip istemediğine yönelik soruya da, avukatı aracılığı ile sonraki celselerde beyanda bulunacağını söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan da, iddianamede mağdur olarak belirtilen YSK üyelerinin dinlenilmesinden vazgeçilmesine, sanık İmamoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabulüne karar verilmesini, ayrıca esas hakkındaki mütalaanın sunulması amacıyla da dava dosyasının kendisine verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun üzerine atılı suçun şikayete tabi olmadığı ve yargılamanın geldiği aşama gözetilerek müşteki YSK üyelerinin dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Sanığın duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul eden mahkeme, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.