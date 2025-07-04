İmamoğlu hakkında sahte diploma iddianamesi düzenlendi

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, iptal edilen üniversite diplomasıyla ilgili savcılık iddianame hazırladı.

"Zincirleme şekilde sahtecilik" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede İmamoğlu için 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi

İddianamede, İmamoğlu hakkında, işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep edildi.

Ayrıca iddianamede, İmamoğlu'nun sahte olarak elde ettiği iddia edilen evrakın TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsadere edilmesine karar verilmesi talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.