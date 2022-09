İmamoğlu: Halkın çıkarları noktasında birleşmek zorundayız

Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Zeminaltı Otoparkı’nı “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açtı.

Alemdağ Caddesi üzerinde inşa edilen meydanın açılışı, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

Bir buçuk ay önce 150 günde 150 proje sürecimizi başlatmıştık. Projelerimizi hızla hayata geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Hız deyince sevgili Engin Altay, hız deyince sana yetişemiyoruz diye bana takılıyor sağ olsun. Umut ederim ki hizmette hangi kurumda, hangi birimizde devletin hangi konumunda iş yapıyorsa yapsın hiç kimsenin hızına yetişmeyelim. İş ve hizmet hızına yetişmeyelim çünkü memleketimiz ancak öyle kalkınır. Şimdiden 200’e aşan sayıya ulaşmayı umut ediyorum. Ümraniye'de başka açılışlarımız da var. Yakın zamanda bir öğrenci yurdunu hayata geçireceğiz ve öğrenci, yurt, yatak sayımız göreve aldığımızda yoktu şimdi üç bini aşıyoruz. Psikolojik danışma merkezimizi açacağız. Ümraniye'de bir de kreşimizi bu döneme hızlıca açılışı yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın keyfini yaşayacağız. İhtiyaç neredeyse açıkçası hizmeti oraya o ihtiyacı karşılamak üzere getirme konusunda özenli davranıyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinin kesinlikle birbirinden ayırt etmeksizin farklı bir muamele yapmaksızın işlerimizi yapıyoruz ortak akıl masalarımızı kuruyoruz ve çalışıyoruz. Çünkü ötekileştirmenin, ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın hiçbirimize fayda vermeyeceğinin net olarak biliyoruz.

“Halkın çıkarları noktasında birleşmek ve buluşmak zorundayız”

Buradan net ifade edeyim ki 39 ilçe belediye başkanımız benim gözümde, kalbimde, ruhumda birdir ve her birini net olarak söyleyeyim kendi çalışma arkadaşım olarak görüyorum. Hepimizi İstanbul'a karşı sorumlu bir ekibin parçası olarak görüyorum. Aynı şekilde İstanbul'un büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelerinin de o şekilde görüyorum. Bir arada çalışmayı, bir arada üretmeyi çok ama çok önemsiyorum. Çünkü halk bizleri karşılıklı konuşup fikir üretelim, ortak akılda buluşalım ve birlikte sonuç alalım diye seçti. Aynı düşünmeyebiliriz ama halkın çıkarları noktasında birleşmek ve buluşmak zorundayız. Halkın bu mesajını alan ve gereğini yapan tüm belediye başkanı arkadaşlarıma, İsmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Halkın iradesinin tam tersine davranan, iş birliği ve ortak çözüm konusunda adım atmayan, atmaya gayret göstermeyen en basit insani iletişim dahi kurmama konusunda bir refleks gösteren çekinenleri de halkımız başka bir şey demiyorum. Bunun partisi olmaz. Siyasi parti aidiyetinin yeri başka.

“Hizmet millete aittir bütün hizmetlerin sahibi halktır”

Topyekûn bir bütünlüğün sağlanması milletimiz adına çok kıymetli. Örneğin halka hizmet böyle bir bütünleşmeyi gerektirir ve şart kılar. Örneğin 15 Temmuz tarihinde ülkemizin demokrasisi tehdit altında olduğu anlar böyle bir bütünleşmeyi gerektiren anlardır. Unutmayalım 15 Temmuz gecesi her partiden milletvekili yüce meclise koşmuştu. Onun en yakın şahidi burada sevgili Engin Altay başkanımız. Dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine adanmış bu meydanın açılışında da benzeri bir bütünlüğün sağlamamın sağlamamızın, burada ilçe belediye başkanıyla birlikte bundan memnuniyetimi dile getiriyorum. Elbette yapılan icraatlar, sunulan hizmetler üzerinden siyasi partiler arasında bir yarış olacaktır. Olmalıdır da rekabet olacaktır, olmalıdır da. Ancak bu rekabet işin kime ait olduğuna dair bir rekabet olması noktasında yersizdir. Çünkü hizmet millete aittir. Bütün hizmetlerin sahibi halktır. Halkımızın vergileriyle gelen gelirleri en doğru şekilde yönlendirme ve kullandırma çabasındayız. Partiler arası rekabet işleri kimin daha doğru, daha iyi, daha hesaplı, daha kaliteli ve daha vatandaşa hizmet odaklı yaptığıyla olur. Bu konuda da biz iddialıyız. Biz ortak aklı ortak iradeyi vatandaşın sesine kulak vermeyi sadece bir öncelik olarak da kabul etmiyoruz. Bu yaklaşımı demokratik katılımın olmazsa olmaz gereği olarak görüyoruz. Vatandaşın ihtiyacını vatandaştan öğrenmek o ihtiyaca dönük kalıcı çözümler üretmek bizim işimizin temel prensibi. İster bizden önceki dönemde başlanmış olsun, isterse bizim dönemimizde projelendirilmiş olsun. Bütün işlerin ortak akılla, hukuka uygun en doğru finansman modeliyle ve en verimli, en şeffaf şekliyle yapmak prensibimiz. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı projesini de bu anlayışla yaptık. Bu meydanın vatandaşlarımıza ferahlık hissi vermesine, insan ve yaya akışını rahatlatmasına özen gösterdik.

Aynı zamanda Ümraniyeli hemşerilerimizin bu meydan sayesinde de bir kısım kamusal hizmetlerimize erişmesini de önemsedik. Düzenlediğimiz 11 bin metrekarelik alanda hem çocuk parkımız hem de zemin altında bin yirmi dokuz araçlık otoparkımız mevcut. Ama aynı zamanda üst kısmında BelTur’un bir birimiyle vatandaşlarımıza kaliteli ve uygun fiyatta hizmet üretmeyi ve aynı zamanda burada, İstanbul kitapçısıyla bölgemizin insanlarının bir kısım kültürel imkanlarla buluşmasını sağlamayı ki mutlaka hepinizi bekliyoruz, o kurumlar ve kuruluşlar size aittir. Aynı zamanda yayınevi olarak da zengin bir yayınevi portalına sahip olduğunda belirtmek istiyorum. Yine iletişim ofisimizi de burada kurarak vatandaşlarımızın her konusunda çözüm bulacağı bir alanın burada direkt olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı çok önemsiyoruz. Daha ve doğru, daha güzel iyi işler yaptıkça sizlerin desteğini büyüdüğünü görüyorum. Bu da açıkçası bizim enerjimizin hizmete dönük motivasyonumuzun en değerli kaynağı. Allah aramızdaki bu güzel bağı büyüterek devam ettirmesini diliyorum ya Rabbi diyorum ve dua ediyorum.

Bizim enerjimiz ve hizmet tempomuz artıyor. Bizi uzaktan seyreden arkadaşları görüyorum. Onları da mutlu etmekle sevinç duyuyorum onların da yüzünü güldüreceğiz. Dolayısıyla, liyakatli, adaletli bir yönetim anlayışına kavuştuğumuzda gerçekten güzel süreci ülkemize ve milletimize yaşatmayı çok değerli buluyorum. Az önce belediye başkanımız bahsetti. Alemdağ caddesi bizim için de çok önemli. Sadece yaklaşık 20 gün sonra 12 Ekim'de ihalesi var hızlıca başlayacağız. Arkadaşlarıma da söyledim. Önümüzdeki yaz İstanbul'un en keyifli, en renkli, en güçlü, en iyi tasarlanmış caddelerinden birini Ümraniye'de, Alemdağ Caddesi'nde istiyorum dedim. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yaz bu caddeyi de Ümraniye'ye kazandıracağız. Orayı da bir kilometreyi aşkın bu caddemizi de Ümraniye Belediye Başkanımız da bir başından başlar, öbür başına doğru yürür açılışını hep birlikte yaparız.

Dudullu-Bostancı metrosu

Dudullu Bostancı metromuz çok önemliydi. Geldiğimizde durmuş olarak, şantiyesinde bir kişinin olmadığı bir şekilde devraldığımız bu metroyu tamamını kendi öz bütçemizden harcayarak bir lira kredi kullanamayarak öyle ifade edeyim orayı bitirmenin de onurunu yaşıyoruz. Bu metromuz aralık ayında vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Bu metromuz sadece Dudullu Bostancı arasındaki ulaşımı değil, diğer ilçelerimizde olduğu gibi Dudullu’da çok güzel bir meydanı Ümraniye'mize kazandırmış olacağız. Yine tam yüzde iki üç seviyesinde aldığımız ve tam gaz devam ettiğimiz Göztepe, Ataşehir, Ümraniye metromuzda yapıyoruz. Her ne kadar onayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çıkmış ve oy birliğiyle çıkmış teşekkür ediyoruz meclis üyelerimize. Ama bir borçlanmayla ilgili katkı talebimiz var. Bu konuda kaynağını da bulduğumuz bir onayı Ankara'dan bekliyoruz. Bu konudaki özenli tutumlarını gösterirlerse hızımıza hız katarak ki finans şehirle ilgili çok önemli bir projedir. Oraya bunu yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bir an önce bunun da yapılmasıyla beraber çok değerli bir metroyu daha Ümraniye'yle buluşturmanın da keyfini yaşayacağız. Aynı şekilde şunu ifade edeyim az önce başkanımızın da ifade ettiği bu meydanı ve Alemdağ caddesini destekleyici yol ve cadde düzenlemeleriyle ilgili de arkadaşlarımın bunu iş programında olduğunu bana ifade ettiler. Kendilerine bu konuda hassasiyet göstermelerini ve önümüzdeki yaz döneminde, caddesi bitmiş, meydanı cıvıl cıvıl, diğer caddeleriyle bağlantıları güçlü bir alanı Ümraniye’mize kazandırmanın keyfini hep birlikte yaşayacağız. Kazanan vatandaş olmalı, kazanan on altı milyon insanımız olmalı. Kazanan ülkemiz olmalı. Hepimiz bu sürecin birer yolcusuyuz. Ben bütün Ümraniyelilere bu meydanımızın üstündeki aktivitelere ve altındaki otoparkıyla beraber hayırlı uğurlu olmasını diliyor hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Yıldırım’dan İmamoğlu ve ekibine teşekkür

Açılışı yapılan alanın inşa hikayesinin 2018 yılına, merhum Kadir Topbaş’ın İBB Başkanlığı dönemine kadar uzandığını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım da “Bir miktar gecikme de olsa bir şeyi hizmete getirmek, ucuza getirmek hakikaten bizleri sevindiriyor. İnşaat mühendisi olmamız hasebiyle de eser yapıldıkça hoşumuza gidiyor. Bu sebeple, baştan itibaren emeği geçen herkese, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, Can Bey ve diğer ekip arkadaşlarına ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet, inşallah Ümraniye'mizde diğer meydanlara. Bundan sonra Dudullu Meydanı, metrosu açılışıyla birlikte planlanıyor. Orası da ihtiyaç olan bir meydan olacak. İnşallah meydanlarımızı geliştirmemiz lazım, nefes aldırmamız lazım, insanların toplanma yeri olması lazım.” dedi.

Altay: Bize düşen İsmet Bey’i de Kadıköy belediye başkanımızı da desteklemektir

“Önce Ümraniye'nin şehreminini dinledik, sonra kadim İstanbul'un şehreminini dinledik” diyen Altay, “Ümraniye için, İstanbul için güç ve iş birliklerinin görmekten, bir İstanbul milletvekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yöneticisi olarak inanın çok mutlu oldum. Ümraniye Belediye Başkanımıza huzurunuzda içten, yürekten teşekkür ediyorum. Eksik olmasın. Biz, bazı ilçeleri seçimlerde alırız, bazılarını alamayız. Ben, ‘Kaybettik’ demem. Ümraniyeli kazanmıştır. Tercihini öyle kullanmıştır. Bize düşen İsmet Bey'i de Kadıköy Belediye Başkanı'nı, Beşiktaş Belediye Başkanı'nı desteklediğimiz kadar desteklemektir. İstanbul aslında şöyle bir kent: Paris, Fransızların sevgilisidir. Londra, İngilizlerin sevgilisidir. New York, Amerikalıların sevgilisidir. İstanbul, dünyanın sevgilisidir. Öyle kadim bir kenttir. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 1400 yıl önce, ‘İstanbul'u alan komutan, ne kutlu komutan’ derken çok ezbere söylenmiş bir söz değildir. İstanbul, dünyanın en kadim, bütün medeniyetlerin gözünün üstünde olduğu bir kenttir.

Ankara'da da işimiz var. Gelemiyoruz. Üzülüyoruz. Allah, razı olsun. Partimizin ve ona gönül verenlerin başı yerde değil. Bu iş birliği çok kıymetli. Biraz çekemeyenler de var yukarılarda. İsmet Bey'i tenzih ediyoruz. Biraz çekemeyenler var. Onlara da diyorum ki; adamın gittiği lokantaya, dinlediği müziğe, konsere bakacağınıza yaptığı hizmetleri takip edin. Onlara bakın, biraz örnek alın diyorum. Ümraniye ve İstanbul, her şeyin en güzeline layıktır. Ve Ümraniye ve İstanbul, en güzele çok yakındır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” (ANKA)