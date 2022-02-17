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İmamoğlu: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin

İBB Başkanı İmamoğlu, suda yüzde 7'lik KDV indirimi yapıldığını belirterek, "Ancak büyükşehir belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda yüzde 100’den fazla arttı. Elektrik, doğal gaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, su faturalarındaki indirimle ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "Önemli bir bilgilendirme" başlıklı açıklamasında, "Suda KDV indirimi yüzde 7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda yüzde 100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, AK Partili belediyelere suda indirim çağrısı yaparken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partili belediye başkanlarına indirim talimatı vermişti.

 

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