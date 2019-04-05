İmamoğlu: Hepsi olumsuz olsa bile 17 bin fark olacak

05 Nisan 2019

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun Halk TV’deki konuşmasından satır başları;

Sayımız 17 ilçeydi. Biz her ilçede yaklaşık sayıları biliyoruz. Yani geçersiz oylardan bize de oy çıkıyor, rakibimize de oy çıkıyor. Şu ana kadar yaklaşık 120 bini aşkın geçersiz oy sayıldı. Bu toplan geçersiz oyun 5’te 2’si yapıyor. Ve burada çıkan fark bin 300 civarında bunun da anlamı şu oluyor; tamamında hep olumsuz gelişse bile yaklaşık 17 bin farkla bitecek gibi gözüküyor. Sayılan yaklaşık 120 bin civarındaki geçersiz oylar bize ciddi bir veri veriyor.

Esasa baktığımız zaman da ilk defa böyle bir soyut bir kavram üzerinden sayım yapılıyor. En somut örnek olarak en son 2014 seçimlerinde Ankara reddedildi. Bu bize güzel bir örnek. Bugün bile Balıkesir yapılmıyor, 2 oy fark olan Yusufeli bile yapılmıyor.

Şu bir gerçek, benim hissettiğim, kaybetmeyi bilmiyorlar. Kaybetmeyi bilseler başka türlü davranırlar. Doğrudur empati yaptığımızda 25 yıldır bu kenti yönetiyorlar. 25 yıldır 5 seçim kazanmışlar ve 6’ncısında kaybettiler. Böyle bir durumda bu şekilde davranmalarını anormal karşılamıyorum ama makul davranması gereken insanlar da olmalı. Bence şuan en büyük zararı partilerine veriyorlar. Şu an ülkeyi yönetiyorlar, ülkeye zarar veriyorlar hatta kendi partililerine bile zarar veriyorlar. Bence AK Partililerin boynu öne eğiliyor çünkü seçim bitmiş. Neyin iddiasındasınız? Sağdan sola say olmadı, hadi soldan sağa sayalım, hadi olmadı bir daha baştan sayalım acaba bir şey olur mu? Nereye kadar gitmek istiyorsunuz? Biraz komik bir durum. Açıklamaları bir komik. Biz bütün sayıları veriyoruz onlar da sadece kendilerine çıkan oyları söylüyorlar. Burada bile algı yönetimi var.

Benim öngördüğüm hafta başında sürecin sonlanacağı yönünde ama günün sonunda şunu bilsinler ben ne hak yerim, ne de hakkımı yediririm. Sonuna kadar bunu hukuken, vicdanen sürdüreceğim.