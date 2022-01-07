İmamoğlu: Hiçbir hizmetin partisi olamaz

Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Mevlâna Camii, Müftülük, Kur'an Kursu ve Taziye Evi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık katıldı.

İmamoğlu, ilgili kamu kurumlarının görevlilerinin törene katılmamasını eleştirdi. Kendisi için “yuva” anlamına gelen, ev, iş, siyaset ve belediye hayatının şekillendiği Beylikdüzü’nde bugün bu tesislerin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu şöyle konuştu:

"Beylikdüzü'nde 5 yıl sürdürdüğüm ilçe belediye başkanlığının ardından İBB Başkanı oldum. İlçe belediyesindeyken yaşadığım engellemeler İBB görevimdeyken de sürüyor. Ben, bu feryadı yapmak zorundayım. Çünkü, bu benim üzüntüm, yaram. Yaşadım ben bunu. 5 yıl boyunca bu ilçede yaşadım, şimdi de Büyükşehir'de yaşıyorum. 5 yıl boyunca Beylikdüzü'nde hiçbir kamuya dönük açılışımıza, etkinliğimize tek bir kez bir kamu görevlisi gelemedi. 2,5 yıldır da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelemiyor. Beni çağırdıkları her yere gidiyorum. Bir gün kızgınlıkla söyledim, 2-3 defa tekrar ‘Beni çağırsalar giderim’ dedim. ‘Ben 2,5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim’ dedim, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet edildim. Eşimle beraber gittim. Gayet güzel de olmuş, teşekkür de ettim. Yani kimse bu devletin sahibi değil. Hiçbir hizmetin bir partisi olamaz. Genel Başkanımızın huzurunda defalarca ifade ettim ki kendisinin bize en baştan beri tavsiyesidir. Yani CHP projesi, İYİ Parti projesi olmaz; devletin projesi olur. Milletin, kurumların projesi olur. Ve biz onları yapar, halka teslim ederiz. Bugün biz varız, yarın başka bir siyasi parti olabilir. Bunların hepsi can yakan işler.”

Akşener: Akla uygun değil, siyasete uygun değil

Törende konuşan Akşener ise, açılışa, bürokrasiden ve Millet İttifakı dışındaki partilerden katılım olmamasını eleştirdi. Akşener, “Bu arkadaşların gözünü ne perdeledi ben bilmiyorum akla uygun değil, siyasete uygun değil. Siyasetin öznesi insan o insanın iradesinin sonuçlarına saygı duymadığın da ne yaşadığı malum.” dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Siyasetin öznesi, çalışanı, gönüllüsü, hizmet edileni, oy vereni insan; gıcıklık yapanı da insan. Hizmet için milletin parasıyla devletin kurumlarına binalar yapıyorlar. O binaların teslimi esnasında, devletimizi temsil eden bürokrasiden valilik, emniyet müdürlüğü, müftülük, diğer siyasi partilerin temsilcileri yok. Şunu söylemek istiyorum, bu milletin de inanılmaz bir feraseti var, öyle bir feraseti var ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bu salondaki herkes elinden gelenin en fevkinde çalıştı. O çalışmanın birinci fazında o milletin terine, emeğine, oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Sonra bu milletin irfanı devreye girdi ve o iradeye uzanan ele öyle bir şamar gitti ki sesi her yerden duyuldu de. Bu arkadaşların gözünü ne perdeledi ben bilmiyorum akla uygun değil, siyasete uygun değil. Siyasetin öznesi insan, o insanın iradesinin sonuçlarına saygı duymadığın da ne yaşadığı malum. Bu salonda bu iki açılışta herhalde emniyeti temsilen bir tek ben varım netice itibariyle eski içişleri bakanıyım.

Buradaki tutumdan dolayı çok üzgünüm. Siyasetçi, siyasetçi ile rekabet edebilir bunlara saygı duyarız ama şu eyleme… Millet, devlet ve arada seçilmiş bir belediye var… Ona karşı takınılan tavrın doğru olmadığını milletimiz görür. Bu bölgenin insanı inanılmazdır. Hiçbir şeyi unutmazlar. İyiliği de unutmazlar, gıcıklığı da unutmazlar. Rahmetli anam derdi ki, ‘kızım üzülme, kul kurar, kader gülermiş’. Kader gülecek inşallah. Hayırlı olmasını, devamının gelmesini diliyorum.”