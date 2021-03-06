İmamoğlu: İhtiyaç sahiplerine 618 milyon 890 bin lira destek sağlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 618 milyon 890 bin lira destek sağlandığını bildirdi.

Ekrem İmamoğlu 'askıda fatura' uygulamasına da gönderme yaptığı açıklasınmada şunları ifade etti: "İstanbul’da en büyük sosyal destek çalışması bu dönemde gerçekleşti. 2018’de İBB’nin sosyal yardım harcaması sadece 291 milyon lira iken 2020’de ihtiyaç sahiplerine 618 milyon 890 bin lira destek sağlandı. Askıda Fatura dayanışması da ek katkı sağlıyor."