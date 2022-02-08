İmamoğlu: İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanınan sürenin dolduğunu belirterek, inşaatın mühürlendiğini açıkladı.

Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz. pic.twitter.com/HYpMCtrtSv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 8, 2022

İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.