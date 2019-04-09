İmamoğlu: İstanbul beni bekliyor

09 Nisan 2019

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, mazbatasını alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.

Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün'ü tebrik etmeye geldiğini dile getiren İmamoğlu, dün Kartal'da olduğunu belirterek her gün bir yere gitmeye çalıştığını söyledi.

İmamoğlu, bu şehre hizmet etmek istediklerini ifade ederek, "Seçmen sandıkta bir mesaj verdi. Göreceksiniz, bu kardeşiniz İstanbul'un 39 belediye başkanını aynı şekilde karşılayacak, hiç kimseyi birbirinden ayırmayacak, herkesi kucaklayacak. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak. AK Parti'liymiş, MHP'liymiş, CHP'liymiş... Hiç birisini birbirinden ayırmadan İstanbul'a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." diye konuştu.

"İstanbul beni bekliyor"

Kendisini dinleyen kalabalığa, "Bu akşam eve giderken, siyasi düşüncesinden dolayı, yüzü asık biriyle karşılaşırsanız, gidin ona sarılın" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bizi kim bölebilir? Uydurma işler üretenler var, onlara da kimse aldanmasın. Biz, devletin kurumlarına inandık, güvendik. Sandıklarda seçilenler belli oldu. Millet gitti, oy kullandı. Her şey belli oldu. Oylar sayıldı. Birileri, başarısızlıklarına kılıf uydurmak istiyor olabilir. Beni ilgilendirmiyor. On binlerce insan sandıkların başında. Hiç ayrılmayacaklar bu iş sonuçlanıncaya kadar. Emeklerine sağlık, polisimizin, emniyetimizin emeklerine sağlık. Ayaklarına taş değmesin. Ama boğmayın bizi. Normalleşelim. İstanbul beni bekliyor."

Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt incelemesi konusuna da değinen İmamoğlu, sözlerini, "Başka çabalara gerek yok. Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok. Şu kadar farkla oy kazandık, onları bir kenara koy. Vatanımız, milletimiz, şehrimiz için çalışmaya başlayacağız." diye tamamladı.