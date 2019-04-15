İmamoğlu: İstanbul İttifakı'nın belediye başkanıyım

15 Nisan 2019

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu basın açıklaması düzenledi.

Ekrem İmamoğlu, 2. Koordinasyon merkezinde yerel seçimler ve İstanbul'daki itiraz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gerçekleri konuşmak lazım. İnsanların günlük hayatında neler yaşadıklarını hissetmek gerçekliktir.

Türkiye'ye sermaye akışı durdu. Sıfır noktasında. Ülkeden tersine bir sermaye akışı başladı. Şirketler ekonomik durgunluk nedeniyle mali sıkıntılar içerisinde konkordato ilanı yapıyor.

Son iki ayda dövizde yüzde 10'luk artış ve bunun baskısı birçok fiyat ve zam artışlarını kapımıza getirdi.

"Ekonomik kriz politik krizle bütünleşiyor"

Hükümet sorunlara değil bu sorunların sonuçlarına dönük örtüleme peşinde, başka bir arayış içerisinde. Ekonomik kriz politik krizle bütünleşiyor. Hükümet, kriz çıkararak krizi unutturmak peşinde.

Bir yılda işsiz sayısı 1 milyon 259 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı yüzde 14.7’ye çıktı. Genç işsizliği 6.8 puan artarak yüzde 26.7 ye yükseldi. 3 gençten birisi işsiz. Toplam işsiz sayısı 4 milyon 668 bin kişi TUİk verilerine göre. 5 milyona doğru giden işsiz sayısına sahip Türkiye

Beni acelecilik yapmakla suçluyor, Yıldırım hızıyla 3870 oyla kazandım diyor. Tüm İstanbul’a gönül belediyeciliği kazandı diye afiş asan ben olsaydım onlar daha iyi anlardı. Sayın cumhurbaşkanı tek başına assaydı bunu ifade edebilirdi de sayın Yıldırım oraya neden kendi fotoğrafını koydu anlamış değilim.

Türkiye’nin ekranlarını 2 saat boyunca işgal eden rakibimiz somut bir delili, somut bir olayı size anlattı mı ya da anlattıklarından siz bir şey anladınız mı?

"Seçimi kaybettikten sonra uydurup üretiliyor bu iddialar"

Sayın rakibimizin buradan bir şeyler elde etme çabasını anlayabilmek mümkün değil. Seçimi kaybettikten sonra uydurup üretiliyor bu iddialar. İddia üretimine Büyükçekmece'de kamu çalışanları da dahil edilmeye çalışılmıştır.

3 başlıkta hile ve usulsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. Bir; sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiası, İki; seçmen listelerinden kaynaklanan iddialar, Üç; sandık kurullarından kaynaklanan iddialar. Bir kere seçmen listeleri ve sandık kurullarıyla ilgili iddialar seçim öncesine ait.

"YSK, usulsüzlük yok demek istiyor"

YSK bütün oyların sayılması talebini reddetti, böyle bir usulsüzlük yok demek istiyor. Dolayısıyla gündemden kalktı. Konu kapanmıştır. YSK sayılmış oylar geçerlidir demiş olması rağmen, başvurular gereği geçersiz oylar tekrar sayıldı. Yetinmediler tekrar gerekçe üretmeye kalkıştılar. YSK'nın kararlarına rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi 'murdar' ilan etmesi çok net söylüyorum hukuka saygısızlıktır. Hani ağırbaşlı olmak gerekirdi, YSK'ya saygılı olmak gerekirdi, 2 saatlik konuşma içerisinde bu kadar tezatlığı bir arada görmedim.

Beni gören İstanbullular gülümsüyor. Yıldırım'ı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçına davet ediyorum, hareketliliğin ne olduğunu orada görsün. YSK'yı ben maça giderek nasıl baskı altında tutarım anlamış değilim.

Ama bu ülkenin bakanlarıyla toplantı yapıyorsanız, YSK'yı baskı altına almaktır, böyle bir düşünce doğurabilir. Ben toplumu pozitif anlamda hareketlendirebilecek bir karakterim. 16 milyon İstanbullunun kol-kola olabilmesi, halay çekebilmesi, horon tepebilmesi dışında hiçbir hareketlilik yapmayı bilmem, bildiğim tek hareketlilik bu.

" İstanbul İttifakı'nın belediye başkanıyım"

Ben İstanbul İttifakı'nın belediye başkanıyım. Herkesten oy aldığımı biliyorum.

YSK'nın kararlarına rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi 'murdar' ilan etmesi çok net söylüyorum hukuka saygısızlıktır. Kazanamadığı seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir. Hani ağırbaşlı olmak gerekirdi, YSK'ya saygılı olmak gerekirdi, 2 saatlik konuşma içerisinde bu kadar tezatlığı bir arada görmedim.

"Ben yurtdışından medet ummadım"

'Organize kötülük' dedi Sayın Yıldırım, vallahi billahi ruhumda kötülük nedir bilmem, ihanet bilmem, ihtiras bilmem, kin, nefret gibi duyguları hiç bilmem. Hatta beni dinleyen herkese de tavsiye ederim, bu duyguları ruhunuzda taşımayın, dünyanın en mutlu insanı olursunuz. Ben mutluyum çünkü herkesin hakkında iyi düşünürüm. Herhalde başkalarını kendileri gibi görüyorlar. Organize kötülük diyen insanlara şunu söyleyebilirim; şu anda sizin yaptığınız halkın iradesine karşı organize kötülüktür. İnsanların canını sıkmayın.

Ben yurtdışından medet ummadım. Beni bizzat arayıp tebrik eden de olmadı. Ama basına yansıyanlardan gördük, bazı ülkelerin Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Sayın Cumhurbaşkanını arayarak tebrik ettiler