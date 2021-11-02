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İmamoğlu: İstanbul'a 1000 yeni taksi hayırlı olsun

İBB Başkanı İmamoğlu, "Minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümünü şeffaf ve adil bir şekilde yaptık, şimdi de hak sahiplerini kurayla belirliyoruz. Yeni ve kaliteli taksi sisteminden de asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, hak sahiplerinin kurayla belirlendiğini açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'a 1000 yeni taksi hayırlı olsun. 6 kez UKOME'ye getirmiş ve kabul ettirmiştik. Minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümünü şeffaf ve adil bir şekilde yaptık, şimdi de hak sahiplerini kurayla belirliyoruz. Yeni ve kaliteli taksi sisteminden de asla vazgeçmeyeceğiz."

 

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