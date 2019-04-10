10 Nisan 2019

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’a zaman kaybettiriyorsunuz. Türkiye’ye itibar kaybettiriyorsunuz." açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, Halk Tv, Cem Tv, Tele 1, KRT Tv ve Yön Radyo ortak yayınına katılarak, soruları cevapladı.

Büyükçekmece'de sahte seçmen iddialarını değerlendiren İmamoğlu, "Bu benim derdim değil, bu kimin derdi biliyor musunuz, Yüksek Seçim Kurulunun. Yüksek Seçim Kurulu alır bakar, hayali midir, değil midir, gerçek midir, onaylar, sisteme girer, gider vatandaş oy kullanır. Benim derdim değil, Sayın Hasan Akgün'ün derdi değil." diye konuştu.

Haklarının gasbedilmek istendiğini savunan İmamoğlu, "Şükürler olsun ki o 10 binlerce demokrasi kahramanı, il başkanımıza, heyetine, üyelerimize, İyi Parti il başkanına, heyetine, katkı sunan diğer siyasi parti temsilcilerine, İstanbul gönüllülerine diyorum ki her biriniz bu süreçteki demokrasi kahramanlarısınız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 16 milyon insanın iradesiyle sürece talip olduğunu dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in adını Yakuplu'da bir kültür merkezine vermeyi planladıklarını aktaran İmamoğlu, "Nasip olsaydı yetişseydi Fatih Sultan Mehmet'in ismini Yakuplu'daki kültür merkezimize verecektik. İnşallah benden sonraki arkadaşlarım Beylikdüzü'nde yaparlar." dedi.

Anıtkabir ziyarete değinen İmamoğlu, başkanlık görevini aldıktan sonra tekrar gururla gideceğini söyledi. İmamoğlu, "Ziyaret vazifemizdi, güzeldi, tekrar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Umuyorum birkaç gün içerisinde bu iş sonuçlanır"

Yüksek Seçim Kurulunun alacağı kararın sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, 145 yıllık demokrasi sürecinin en önemli kararı olacağını aktaran İmamoğlu, şunları anlattı:

"Başka ihtimal yok diyorum. Tek ihtimal var, seçimin sonucunu açıklayın. Bu kadar net. Yüksek Seçim Kurulu neyin kararını verecek biliyor musunuz? Benim çocuklarımın, yetmez torunlarımın, yetmez torunlarımın çocuklarının teminatı olacak kararı verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları benim çocuklarıma İstanbul'u hazırlayacak, yetmez torunlarıma, onun çocuklarına, onun torunlarına... İstanbul bu ya dünya emaneti. Keyif alacaklar, görecekler, motive olacaklar. Belediye kimsenin mülkü değil ki, biz emanetçiyiz."

Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir belediyesine hazırlık yaptıkları konularla ilgili çalışmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Biz görevimize başladık. Şu an İstanbul ile ilgili çalışıyoruz. Biz Yüksek Seçim Kuruluna inanıyoruz. Bu sürece dair en doğru milli kararı, demokrasi adına kararı vermek durumundadır. Umuyorum birkaç gün içerisinde bu iş sonuçlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA