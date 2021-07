İmamoğlu: İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kurban Bayramı öncesi İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamaya devam ettiğini hatırlattı. İmamoğlu, Türkiye'de her 3 kişiden birinin hiç kırmızı et tüketemediğinin altını çizerek, İstanbulluları bayramda dayanışmayı arttırmak için İstanbul Vakfı'nın kurban bağış kampanyasına destek olmaya davet etti.

İmamoğlu, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"İstanbul Vakfı’na kurban bağışlarınız devam ediyor. Bu zamana kadar ibadetinde kurbanla ilgili sürecinde bize güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vakfımızın kurban bağışı toplamasının iki sebebi var. Birincisi ibadetimizin, inancımızın gerekli uygulanarak en sağlıklı şekilde yerine getirilmesi. Diğeri ise bu ibadetin büyük bir toplumsal dayanışmaya fırsat vermesi. Zaten kurban ibadetinin özü de bu dayanışma değil mi? Türkiye, kırmızı et tüketiminde her geçen yıl ne yazık ki fakirleşiyor. Araştırmalara göre ülkemizde her 3 kişiden biri hiç kırmızı et tüketemiyor. İstanbul’da durum farklı değil. TÜİK verilerine göre İstanbul’da hanelerin ne yazık ki yüzde 20’si yoksulluk sınırı altında. Bu, İstanbul’da 1 milyon ev yokluk çekiyor demek. İnşallah bu günleri aşarız. Ancak İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmediğini lütfen bilin. 400 bin ev ise ayda sadece 1 kez et tüketebiliyor. İşte İstanbul Vakfı da tam bu yüzden kurban bağışı topluyor. Gelin bayrama bir hafta kala bu dayanışmayı daha yükseklere taşıyalım. Sizlerin kurban bağışı ile ihtiyaç sahibi insanlar için de bayram adı gibi yaşansın istiyoruz. Bütün İstanbullulara sesleniyorum; İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor. Gelin bu evlerin kapısını sizin için çalalım. Binlerce insanımızı bu bayramda hep birlikte sevindirelim."