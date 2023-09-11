İmamoğlu: İttifak şart!

İmamoğlu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Akşener'in “Ankara ve İstanbul da dahil aday göstereceğiz” açıklaması hakkında şu görüşleri ifade etti:

“Sayın Akşener'in söylemlerini takip ettim. Ama içerik olarak nasıl somut hamleler olacak ya da süreci bugünden tayin edecek mi, yoksa değerlendirecek mi, zaman içerisinde kararını başka süreçler etkileyebilir mi, bunlar konuşmaya muhtaç. Diyalog her zaman gereklidir. Biz bu anlamda İyi Parti kitlesi ve teşkilatıyla İstanbul'da gayet uyumlu bir süreç yürüttük. Şu anda sadece sayın Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. Onun için somut bir cevap verilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum.”

“Her zaman ittifak şart”

İmamoğlu, ittifakın kurulmamasının etkileri hakkında da şu öngörü ve düşüncelerini paylaştı:

“Türkiye'nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. İttifakın biçimleri seçimlerin zeminine ve bölgesine göre değişebilir. Bu anlamda ülkedeki genel seçim atmosferi de ittifak gerektirdi. Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor.

Bu anlamda ‘İttifak olmamalıdır’ diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim-genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbetteki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Ama en az onun kadar, belki daha fazlası, toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakları da önemsiyorum.”

“İstanbul’daki rakibimi biliyorum"

“İstanbul’daki rakibimi biliyorum” diyen İmamoğlu, kulislerde İBB için konuşulan isimler konusunda, “Diğerleri beni ilgilendirmiyor” dedi.