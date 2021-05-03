İmamoğlu: Kanal İstanbul projesinde henüz olgunlaşmış bir süreç yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinde olgunlaşmış bir sürecin henüz olmadığını, belediyenin proje planlarına karşı açtığı davaların devam ettiğini söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile düzenlenen mutabakat zaptı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Kanal projesi İstanbul için bir tehdittir. Şu anda Kanal İstanbul'da netleşmiş bir yol haritası yok. Bizim bu sürecin planlarına ve işleyişine dair açtığımız davalarımız devam ediyor. Olgunlaşmış bir süreç henüz yok, umut ediyoruz ki olmayacak." diye konuştu.

İmamoğlu, Kanal projesi hakkında yabancı finans kuruluşlarından gelen talepler üzerine bilgi notları gönderdiklerini belirterek, "Dünyanın farklı finans kuruluşlarına da birtakım bilgi notları bizden istendiğinde yolladık. Ya da farklı ülkelerin yöneticilerinin talepleri doğrultusunda bilgi paylaşımlarımızı yaptık, bunu da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü İstanbul'un korunması sadece ulusal değil uluslararası bir meseledir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayanların yüzde 65-70'inin projeye karşı olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Çevreye dönük tahribatı neredeyse en yüksek seviyede olan (bu) projeye karşıtlığın dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, kanal üzerinden geçmesi öngörülen ilk köprünün temeli gelecek ay atılacak.

Reuters'ta geçen hafta yer alan bir haberde, Türk bankalarının çevresel ve yatırım risklerinden dolayı projeyi fonlamakta istekli olmadıkları ifade edilmişti.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabah gazetesinde Cumartesi günü yer alan habere göre, Kanal İstanbul projesinin finansmanı ile ilgili "herhangi bir sorun" olmadığını ifade ederek, "Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız." dedi.

Haberde bu ülkelerin kanalın finansmanı mı yoksa inşaat kısmı ile mi ilgilendikleri belirtilmedi.