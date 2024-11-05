İmamoğlu: Kayyum uygulamaları üzerine çalışma yapıp TBMM'ye sunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum gündemiyle Meclis’te grubu bulunan genel başkanlarla görüştü. İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla görüşmesinin ardından basının karşısına geçti.

İBB Başkanı İmamoğlu, kayyum uygulamalarının Türkiye'nin itibarını zedeleyen bir durum olduğunu, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarından uzaklaşıldığını kaydetti.

İmamoğlu, kayyum meselesinin kökten çözümü için çalışma yapılarak TBMM'ye sunulması gerektiğini belirterek "Bu CHP'li veya DEM Partili belediyeyi savunmak değil. Tüm belediyeleri savunmak. Bugün iktidar partisi belediyesinin yardın haksızlığa hukuksuzluğa karşı onu savunmak" dedi.

İBB başkanı, şunları söyledi: "Şafak operasyonu tarzında itibarsızlaştırma tutum ve tavırları tümden bu ülkenin gündeminden kalkmak zorunda. Bunun acılarını bu ülke zaten bunu çekti."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan geçen günlerde görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı.