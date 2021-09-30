İmamoğlu: Kimse 16 milyon İstanbullu'dan güçlü değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME toplantısında İBB’nin taksi modeli teklifinin dokuzuncu kez reddedilmesinden sonra, “Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek” açıklaması yaptı.

İmamoğlu, Twitter’dan şunları söyledi:

“Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. Önce 16 milyon İstanbullu daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbullu’dan daha güçlü değildir”