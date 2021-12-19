İmamoğlu: Kurdaki artışla İBB bütçesine yansıyan 15.2 milyar TL ek faturayı talep ediyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz” dedi.
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Twitter'dan paylaşımda, “İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 19, 2021
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