İmamoğlu mazbata alıyor
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Maltepe İlçesinin birleştirme tutanakları Çağlayan Adliyesi'ndeki il seçim kuruluna ulaşmasının ardından, Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere adliyeye davet edildi.
Adliye önünde büyük bir kalabalık toplanırken Ekrem İmamoğlu adliyeye geldi. İmamoğlu'nun aracı zorlukla girişe doğru ilerliyor...
Mazbatanın alınmasının ardından bir açıklama beklenirken saat 18:00'da belediyede devir teslim töreni yapılacağı öğrenildi.